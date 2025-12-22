Αμετάβλητο σε σχέση με πέρσι παραμένει το κόστος του «πλούσιου» χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, ενώ αύξηση 9% καταγράφεται στο τραπέζι για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα, σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, με τρεις τιμοληψίες λιανικών τιμών σε υπεραγορές της Λευκωσίας, και περιέλαβε 34 είδη τροφίμων και ποτών. Στόχος ήταν ο υπολογισμός του κόστους για τετραμελή και εξαμελή οικογένεια σε τρεις κατηγορίες: «πλούσιο τραπέζι», «οικονομικό τραπέζι» και «τραπέζι για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα».

Κόστη ανά κατηγορία

Πλούσιο τραπέζι (34 είδη):

Για 4 άτομα το κόστος υπολογίζεται στα €160 , ενώ για 6 άτομα στα €227 . Σε σύγκριση με το 2024 , δεν καταγράφεται μεταβολή .

Για το κόστος υπολογίζεται στα , ενώ για στα . Σε σύγκριση με το , . Οικονομικό τραπέζι (19 είδη):

Για 4 άτομα στα €98 και για 6 άτομα στα €129 .

Για στα και για στα . Τραπέζι για ασθενέστερα εισοδήματα (11 είδη):

Για 4 άτομα στα €33 και για 6 άτομα στα €49, με αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις σε σειρά προϊόντων. Στις 19 Δεκεμβρίου καταγράφηκε μείωση 12% στο αρνίσιο κρέας λόγω προσφορών. Αντίθετα, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις σε βασικά είδη: αγγουράκια (+82%), ντομάτες (+65%) και πατάτες (+10%). Πολλά προϊόντα διατίθεντο σε τιμές προσφοράς, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειονότητα διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ σημείων πώλησης εντοπίστηκαν στα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Ωστόσο, λόγω διαφορών σε υλικά και βάρος, η σύγκρισή τους δεν κρίθηκε αξιόπιστη, γι’ αυτό και δεν σχολιάζεται περαιτέρω στην έρευνα.