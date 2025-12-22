Τη θέση ότι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη γραμμή της Κυβέρνησης στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI) επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, παραπέμποντας στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, μετά από συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η θέση του είναι ταυτόσημη με εκείνη της Κυβέρνησης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και σε συντονισμό με την ελληνική πλευρά.

Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη δηλώσει πως η Κυβέρνηση στηρίζει τον στρατηγικό στόχο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης ορισμένων οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων του έργου, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, περί διγλωσσίας της Κυβέρνησης για τον GSI, ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση κινείται ενιαία, εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί σε επίπεδο ηγεσίας Κύπρου και Ελλάδας.

Αναφορικά με τη θέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν θεωρεί αναγκαία τη διενέργεια νέας μελέτης για το έργο, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τοποθετήσεις τρίτων, επαναλαμβάνοντας πως μοναδικό σημείο αναφοράς είναι οι αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Σε ερώτηση για την καταβολή των €25 εκατ., ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το ποσό είναι εγγεγραμμένο στον κρατικό προϋπολογισμό, διευκρινίζοντας ότι η εκταμίευση θα γίνει όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, ερωτηθείς αν εξακολουθεί να θεωρεί το έργο μη βιώσιμο, ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η βιωσιμότητα κάθε έργου κρίνεται μέσα από μελέτες, προσθέτοντας πως έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αρχικές εγκρίσεις, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα δεδομένα έχουν αλλάξει, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση των σχετικών αξιολογήσεων.

ΚΥΠΕ