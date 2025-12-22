Το νέο πλαίσιο φορολογίας που εγκρίθηκε τη Δευτέρα από την Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια την οικονομία της Κύπρου στη συνέχιση της ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ουσιαστική στήριξη της κυπριακής οικογένειας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως ανέφερε, η έγκριση του νέου φορολογικού πλαισίου αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας, σημειώνοντας ότι ο φορολογικός μετασχηματισμός συγκαταλεγόταν στις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. Η μεταρρύθμιση, πρόσθεσε, εντάσσεται στη συνολική πολιτική για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με παράλληλη ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, διασφαλίζει δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα δικαιότερο και σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζει την πραγματική οικονομία, ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση παραγωγικών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολογία των φυσικών προσώπων, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα μειώνει αισθητά το φορολογικό βάρος των νοικοκυριών, με έμφαση στα νοικοκυριά με παιδιά. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της κοινωνίας και ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία, σύνταξη και διαπραγμάτευση της μεταρρύθμισης, αναφέροντας τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους, των οποίων η συμβολή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων κρίθηκε καθοριστική.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και ειδικότερα την Πρόεδρό της Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, καθώς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, για τη συνεργασία και τις εποικοδομητικές προτάσεις που κατέθεσαν, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια.

Καταληκτικά, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε επιχειρήσεις και πολίτες ότι το νέο φορολογικό πλαίσιο θα αποτελέσει ένα σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα και την κυπριακή οικογένεια στο σύνολό της.