Δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για τη δημιουργία ενός κοινωνικά πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος με τη φορολογική μεταρρύθμιση όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΟ, ασκώντας κριτική στις τελικές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν.

Η ΠΕΟ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και ανακατανομή των πόρων υπέρ των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων. Όπως τονίζει, θα επιμείνει στη μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα, σε ριζικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, καθώς και στη φορολόγηση του πλούτου και των υπερκερδών.

Θέσεις και παρεμβάσεις της ΠΕΟ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις θέσεις που κατέθεσε η ΠΕΟ στην ομάδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον Υπουργό Οικονομικών και ενώπιον της Βουλή των Αντιπροσώπων, υπογράμμισε —βάσει της ανάλυσης των εξελίξεων στη φορολογία και στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος— ότι ο ολοκληρωμένος φορολογικός μετασχηματισμός οφείλει να οδηγεί σε κοινωνικά πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, η ΠΕΟ αναφέρει ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την ίδια και άλλες οργανώσεις συνέβαλαν:

στην αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 ,

, και σε αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, οι οποίες βελτιώνουν την αρχική κυβερνητική πρόταση.

Θετικό στοιχείο χαρακτηρίζει επίσης την υιοθέτηση εκπτώσεων και τις βελτιώσεις στο ύψος τους, καθώς και την απόρριψη από τη Βουλή της εισήγησης για φορολόγηση των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ταμείων Προνοίας.

Κριτική σε υψηλά εισοδήματα, πλούτο και ΦΠΑ

Παρά τις βελτιώσεις, η ΠΕΟ σημειώνει ότι η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε φορολόγηση των πολύ ψηλών εισοδημάτων, στοιχείο που —όπως αναφέρει— είναι απαραίτητο για ένα ισορροπημένο και δικαιότερο σύστημα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η ανισομερής δομή του φορολογικού συστήματος εντείνεται με την άρνηση υιοθέτησης προτάσεων για:

φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των €3 εκατ. ,

αξίας άνω των , και ετήσιο τέλος στις εταιρείες σε κλιμακωτή βάση.

Κατά την ΠΕΟ, η άρνηση φορολόγησης ψηλών εισοδημάτων και πλούτου στερεί από το κράτος εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής.

Έμμεσες φορολογίες και κοινωνικά επιδόματα

Η συντεχνία τονίζει ότι η μεταρρύθμιση δεν αντιμετωπίζει την ανισορροπία μεταξύ άμεσων και έμμεσων φορολογιών, ενώ δεν προβλέπει καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και στον ηλεκτρισμό. Επισημαίνει επίσης ότι εργαζόμενοι με εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο δεν θα ωφεληθούν οικονομικά, συνεχίζοντας ωστόσο να επιβαρύνονται από υψηλές έμμεσες φορολογίες.

Τέλος, η ΠΕΟ αναφέρει ότι απουσιάζουν μέτρα που να συνδέουν τη μεταρρύθμιση με ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, όπως βελτιώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια και στα ποσά για το επίδομα τέκνου, μονογονιών, φοιτητική χορηγία, ΕΕΕ και αναπηρικά επιδόματα.