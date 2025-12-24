Αντιδράσεις από τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ προκάλεσε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), με τις δύο οργανώσεις να διατυπώνουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις επιπτώσεις και την εφαρμογή του μέτρου.

Η ΟΕΒ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός δεν αποτελεί εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, αλλά τον ελάχιστο μισθό αμοιβής για οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 15 ετών, ανεξαρτήτως προσόντων, εμπειρίας και ικανοτήτων.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση 8,8% του κατώτατου μισθού ανεβάζει τον ΕΚΜ στο 58% του εθνικού διάμεσου μισθού, ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Όπως επισημαίνει, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 48% στην Ολλανδία, στο 51% στη Γερμανία και στο 54% στο Λουξεμβούργο, αφήνοντας αιχμές ότι «κάποιοι θεωρούν ότι η κυπριακή οικονομία είναι ισχυρότερη από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ».

Η ΟΕΒ προειδοποιεί ότι η ένταση της αύξησης ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις μισθών σε ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας, με διττές συνέπειες. Από τη μία, επιχειρήσεις που δεν μπορούν να μετακυλήσουν το δυσανάλογο πρόσθετο κόστος στις τιμές θα βρεθούν αντιμέτωπες με ζητήματα ευρωστίας και ενδεχομένως βιωσιμότητας. Από την άλλη, όσες επιχειρήσεις έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα μετακυλήσουν το κόστος στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις και αρνητικό αντίκτυπο στα πραγματικά εισοδήματα, με συνέπειες για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της, όπως τη χαρακτηρίζει, πρωτοφανούς αύξησης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

ΚΕΒΕ: Έμφαση στην ομαλή εφαρμογή

Από την πλευρά του, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι έχει μελετήσει την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την αναπροσαρμογή του ΕΚΜ, αναγνωρίζοντας ότι το ύψος της αύξησης είναι μεγαλύτερο από το αρχικά αναμενόμενο.

Παρά ταύτα, το ΚΕΒΕ δηλώνει ότι σέβεται την απόφαση του Υπουργού, η οποία —όπως αναφέρει— ελήφθη στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Όπως επισημαίνει, σε αυτή τη φάση προέχει η υπεύθυνη και ομαλή εφαρμογή της απόφασης, μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διασφαλιστούν η σταθερότητα της αγοράς εργασίας, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η προστασία της απασχόλησης.

Το ΚΕΒΕ καταλήγει ότι παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανθεκτικότητας.