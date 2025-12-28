Μετά τα στεγαστικά δάνεια, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών εντείνεται για τα σχέδια που αφορούν στις δανειοδοτήσεις για τις έξυπνες επιλογές αυτοκινήτου, που είναι η νέα τάση της εποχής και αφορά τα ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές χαμηλών ρύπων, είτε πρόκειται για καινούργια είτε για μεταχειρισμένα.

Oι έξυπνες επιλογές αυτοκινήτου ξεκινούν με τον καθορισμό των αναγκών και του προϋπολογισμού του αγοραστή. Ακολουθεί ενδελεχής έρευνα αγοράς και στη συνέχεια, όταν βρεθεί το αυτοκίνητο της αρεσκείας του αγοραστή, το επόμενο βήμα είναι ο τεχνικός έλεγχος, ειδικά όταν το όχημα είναι μεταχειρισμένο. Ο όρος «έξυπνη επιλογή» έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην αγορά του αυτοκινήτου και ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι η τεχνολογία των αυτοκινήτων από τους κατασκευαστές αυξάνεται και η λειτουργία τους γίνεται πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Διαβάζουμε και ακούμε για τα plug-in αυτοκίνητα (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Είναι τα οχήματα που συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή diesel) με έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μεγαλύτερη μπαταρία που μπορεί να φορτίσει από πρίζα (όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια για σημαντικές αποστάσεις, ενώ προσφέρουν και την αυτονομία του βενζινοκινητήρα για μεγαλύτερα ταξίδια, συνδυάζοντας την οικονομία και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων με την ευελιξία.

Υπάρχουν και τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν χωρίς ανάγκη φόρτισης σε πρίζα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κινεί το αυτοκίνητο και παράλληλα φορτίζει μια μικρή μπαταρία, η οποία υποστηρίζει τον ηλεκτροκινητήρα σε αστικές και μικτές διαδρομές. Δεν χρειάζεται φόρτιση αφού το σύστημα ανακτά ενέργεια από το φρενάρισμα και τη λειτουργία του κινητήρα, επομένως είναι ιδανικό για οδηγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε οικιακή πρίζα ή σταθερό σημείο φόρτισης. Στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης, το αυτοκίνητο κινείται έως και 80% ηλεκτρικά, προσφέροντας πολύ χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂.

Η ώρα της επιλογής

Η επιλογή του σωστού αυτοκινήτου βασίζεται αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες και όχι τις επιθυμίες των άλλων, και τα δεδομένα είναι τα εξής πριν φθάσετε στην αγορά.

Προσδιορίστε τις ανάγκες σας: Σκεφτείτε για τι χρήση το χρειάζεστε (π.χ. καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, οικογενειακές εκδρομές ή το στυλ που πρέπει να διαθέτει).

Υπολογίστε τον προϋπολογισμό σας: Καθορίστε πόσα χρήματα διατίθεστε να δώσετε, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και το κόστος συντήρησης, ασφάλισης, καυσίμων και πιθανών επισκευών. Αυτό σε γενικά σημαίνει ένα όχημα με καλή σχέση ποιότητας-τιμής, χαμηλό κόστος συντήρησης και σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας Αφού ξεκαθαρίσετε τις ανάγκες και το budget σας, ακολουθεί η έρευνα για να βρείτε τις καλύτερες επιλογές.

Τύπος καυσίμου: Εξετάστε τις επιλογές σε βενζίνη, ντίζελ, υβριδικά (όπως τα B-SUV) ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σταθμίζοντας την οικονομία καυσίμου έναντι του κόστους συντήρησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τεχνικές λεπτομέρειες: Εξετάστε τον κυβισμό και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι μικρότεροι κινητήρες μπορεί να είναι πιο οικονομικοί, αλλά ενδέχεται να μην επαρκούν για οικογενειακή χρήση.

Αξιοπιστία μάρκας: Αναζητήστε πληροφορίες για τις πιο αξιόπιστες μάρκες αυτοκινήτων, καθώς αυτό μπορεί να σας γλιτώσει από μελλοντικά έξοδα και προβλήματα.

Διαδικασία της αγοράς

Ανεξάρτητα από το αν αγοράζετε καινούργιο ή μεταχειρισμένο, η προσοχή στη διαδικασία είναι σημαντική.

Έλεγχος εγγράφων: Πριν δώσετε χρήματα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι γνήσια και ενημερωμένα (άδεια κυκλοφορίας, MOT).

Τεχνικός έλεγχος: Ελέγξτε εξονυχιστικά το αυτοκίνητο (αφορά μεταχειρισμένα), με έναν αξιόπιστο μηχανικό. Προσοχή σε παραποιημένα χιλιόμετρα ή σε οχήματα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Τρόπος πληρωμής: Ο τρόπος πληρωμής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Υπάρχουν επιλογές όπως εφάπαξ πληρωμή ή leasing.

Επιλογές για την αγορά

Οι «έξυπνες επιλογές» για αγορά αυτοκινήτου περιλαμβάνουν πράσινα δάνεια για ηλεκτρικά/υβριδικά ενώ οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδοτήσεις με έως 7-8 χρόνια αποπληρωμή, ποσά έως €50χιλ -€60χιλ. ελάχιστη ιδία συνεισφορά (π.χ. 15%) και επιλογές σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου. Τα πράσινα δάνεια (Green Loans) εστιάζουν σε ηλεκτρικά ή χαμηλών εκπομπών CO2 (κάτω από 50g/km) οχήματα, καθώς προσφέρουν καλύτερα επιτόκια και μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (π.χ. έως 8 χρόνια).

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να συγκρίνει όλα τα μεγέθη (επιτόκια, διάρκεια αποπληρωμής, συνεισφορά, έξοδα) και να αναζητήσει προσφορές με χαμηλότερο επιτόκιο για «πράσινα» αυτοκίνητα.

Τι προσφέρουν οι τράπεζες για την αγορά οχήματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Για καινούργιο ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <=50g CO2/Km, η μεγαλύτερη διάρκεια μίσθωσης είναι μέχρι 8 χρόνια και η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω BoC Mobile app ή Internet Banking. Στο ερώτημα ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης, το ελάχιστο ποσό είναι €2.500 και το μέγιστο ποσό: €35.000 για QuickCar Hire Purchase και €60.000 για χρηματοδοτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Internet Banking ή Boc Mobile app ή μέσω του δικτύου καταστημάτων. Το επιτόκιο είναι χαμηλότερο κατά 0,25% σε σύγκριση με τις τιμολογήσεις που προσφέρονται για τα υπόλοιπα σχέδια ενοικιαγοράς και προσφέρεται μεγαλύτερη διάρκεια χρηματοδότησης.

Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει ότι το περιθώριο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου (ΒΕΤΚ )ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 3,75% έως 4,50% και το συνολικό επιτόκιο με βάση το ΒΕΤΚ ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 5,24% έως 5,99%. Σημειώνεται ότι το σταθερό επιτόκιο ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 5,55% έως 6,30%.

ΕUROBANK LTD: Οι πληροφορίες που δίνει η τράπεζα στους υποψήφιους αγοραστές για αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου πράσινου αυτοκινήτου, είναι κατά αρχήν ότι η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω του Mobile App. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι η επιλογή του σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα και χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής. Στην ιστοσελίδα ο πελάτης μπορεί να ορίσει το ποσό χρηματοδότησης και τη διάρκεια αποπληρωμής που επιθυμεί και θα εμφανιστεί το επιτόκιο, η δόση. Για παράδειγμα για το ποσό των €20.000 και διάρκεια αποπληρωμής οκτώ χρόνια το κυμαινόμενο επιτόκιο ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης) είναι 5,33% και του σταθερού 6,12%.

ΑLPHA BANK CYPRUS: Στην ιστοσελίδα αναφέρει ότι για πράσινα δάνεια (καινούρια οικολογικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα), προσφέρεται ευνοϊκότερη τιμολόγηση: 0,30% έκπτωση στο σταθερό επιτόκιο/ στο ποσοστό του περιθωρίου του κυμαινόμενου επιτοκίου σε περίπτωση αγοράς καινούργιου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, 0,20% έκπτωση στο σταθερό επιτόκιο/ στο ποσοστό του περιθωρίου του κυμαινόμενου επιτοκίου για αγορά καινούργιου οικολογικού αυτοκινήτου που αφορά στις περιπτώσεις: οχήματος διπλής προώσεως (δηλαδή όχημα που προωθείται με δυο πηγές ενέργειας π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο, υγρά καύσιμα σε συνδυασμό με ηλεκτρισμό), οχήματος με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μικρότερες ή ίσες με (≤) 75g CO2/km.

ΑNCORIA BANK: Για οικολογικό δάνειο υβριδικού αυτοκινήτου, το ποσό είναι ως €50.000 και ως 80% της αξίας αγοράς του αυτοκινήτου. Τα επιτόκια των δανείων ποικίλλουν ανάλογα με τη συνεισφορά και στην ιστοσελίδα ενδεικτικά αναφέρεται 5,54% και η διάρκεια του δανείου είναι από 1 ως 7 χρόνια.

Οι προτιμήσεις των Κυπρίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τη μερίδα του λέοντος της αγοράς αυτοκινήτων εξακολουθούν να κατέχουν οι εγγραφές υβριδικών, αφήνοντας ελαφρώς πίσω τα βενζινοκίνητα.

Το μερίδιο των υβριδικών ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 στο 44,3% από 36,9% πέρυσι, με τα βενζινοκίνητα να ακολουθούν με 42,3% (από 48,9% την ίδια περίοδο του 2024). Το μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων υποχώρησε στο 8,8% έναντι 10,1% πέρυσι, ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων αυξήθηκε μόλις στο 4,7% σε σχέση με 4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.