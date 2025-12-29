Την ανάγκη ρεαλιστικού σχεδιασμού και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων ενόψει του 2026 υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, επισημαίνοντας ότι η θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Όπως αναφέρει, η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια επέδειξε ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις, πληθωριστικές πιέσεις και η ταχεία τεχνολογική μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος καλείται όχι μόνο να διαχειριστεί τις προκλήσεις, αλλά να χαράξει στρατηγική με όραμα και ρεαλισμό.

Θετική εικόνα με ισχυρά μεγέθη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, η οικονομία της Κύπρου κινείται σήμερα σε θετική τροχιά, με την ανάπτυξη να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και να διαμορφώνεται γύρω στο 3% του ΑΕΠ, την ανεργία να διατηρείται κοντά στο 5% και τα δημόσια οικονομικά να παρουσιάζουν βελτίωση, καθώς το δημόσιο χρέος υποχωρεί κάτω από το 60% του ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως σημειώνει, δεν είναι συγκυριακά, αλλά προκύπτουν από δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανθεκτικότητα του οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Το 2026 ως σημείο καμπής

Παρά τη θετική συγκυρία, ο κ. Σταύρου τονίζει ότι η επιτυχία του σήμερα δεν εγγυάται το αύριο. Το 2026 χαρακτηρίζεται ως κομβικό έτος, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα θα καθορίσουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα των επόμενων ετών, σε μια περίοδο όπου παραμένουν ανοικτά μέτωπα και εκκρεμότητες.

Για το ΚΕΒΕ, βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση συνετής αλλά αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής, με την οικονομική σταθερότητα να λειτουργεί ως εργαλείο στήριξης της πραγματικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής, και όχι ως αυτοσκοπός.

Φορολογική μεταρρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, αποτελεί ιστορική ευκαιρία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα της χώρας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, όπως επισημαίνεται, πρέπει να επιβραβεύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και την αβεβαιότητα. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και η σταθερότητα των κανόνων, στοιχεία κρίσιμα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ανάπτυξη με ποιότητα και διαφοροποίηση

Οι προβλέψεις για το 2026 συγκλίνουν, σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, σε ρυθμούς ανάπτυξης 2,5% – 3%, με την ανεργία στο 4% – 4,5% και τον πληθωρισμό σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές εξωτερικές αναταράξεις.

Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ποσοτική μεγέθυνση, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση του οικονομικού μοντέλου. Ο κ. Σταύρου υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση της οικονομίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τις εξαγωγές, τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, την πράσινη ενέργεια, την ψηφιακή οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Προκλήσεις και κοινωνική σταθερότητα

Μεταξύ των βασικών προκλήσεων για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας αναφέρονται το υψηλό κόστος ενέργειας, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και οι εργασιακές εντάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η κοινωνική ειρήνη και η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων αποτελούν προϋπόθεση για ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς χωρίς σταθερότητα οι επενδύσεις αποθαρρύνονται και οι νέες θέσεις εργασίας περιορίζονται.

Μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο

Το ΚΕΒΕ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Κύπρος μπορεί να εισέλθει στο 2026 ως μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν συνέπεια, μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Όπως καταλήγει ο κ. Σταύρου, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ενεργά στον δημόσιο διάλογο, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, με τον επιχειρηματικό κόσμο να παραμένει στην πρώτη γραμμή της προόδου.