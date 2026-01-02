Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2026 καλούνται εργοδότες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής για την εβδομάδα εργασίας για μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου και του ετήσιου προγραμματισμού της Διακυβέρνησης 2025, και σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2025-2026 του ΥΠΑΝ (Στρατηγικός Στόχος 1 – Εκπαιδευτικές πολιτικές για τον μαθητή), η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πρόκειται να υλοποιήσει το έργο – παρέμβαση (πολιτική) 1.21 «Επαναφορά θεσμού εβδομάδας εργασίας – Σχεδιασμός και υλοποίηση εβδομάδας εργασίας για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026».

Η υλοποίηση της πιο πάνω πολιτικής εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Μεταρρύθμιση C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) μέσω της επίτευξης του στόχου 239β «Ολοκλήρωση προγράμματος παρακολούθησης εντός της εργασίας – job shadowing programme».

Καλούνται οι εργοδότες όπως μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2026 εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώνοντας τα στοιχεία του σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Σημειώνονται ότι όσοι φορείς υποδοχής/εργοδότες δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία επαρχίες της Κύπρου στις οποίες είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν μαθητές/τριες, καλούνται όπως συμπληρώσουν ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (microsoft form) για κάθε επαρχία.