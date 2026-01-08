Δεν προκύπτει κίνδυνος πρόσθετων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από την τροποποίηση του κυπριακού καθεστώτος για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σύμφωνα με την Στέλλα Μιχαηλίδου, Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, η πολύ περιορισμένη εξαίρεση που εισάγεται με την τροποποίηση –και αφορά τη δυνατότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να επαναγοράζει χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS)– δεν δημιουργεί πρόσθετες στρεβλώσεις σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις που είχαν εγκριθεί.

Το ιστορικό των εγκρίσεων

Η κ. Μιχαηλίδου υπενθυμίζει ότι το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107(3)(β) ΣΛΕΕ και των αρχών της Τραπεζικής Ανακοίνωσης του 2013, τα κυπριακά μέτρα για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, τα οποία περιλάμβαναν την πώληση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων στην Ελληνική Τράπεζα.

Ακολούθησαν διαδοχικές τροποποιήσεις την περίοδο 2018–2023, ενώ το 2025 η Κύπρος κοινοποίησε εκ νέου τροποποίηση που αφορά την επαναγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ΚΕΔΙΠΕΣ, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί προηγουμένως στην Ελληνική Τράπεζα.

Καμία νέα κρατική ενίσχυση

Σύμφωνα με την Έφορο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επαναγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ΚΕΔΙΠΕΣ θα γίνεται μέσω ιδίων πόρων, χωρίς πρόσθετη μεταβίβαση κρατικών πόρων. Ως εκ τούτου, δεν χορηγείται νέα κρατική ενίσχυση, αλλά η συμβατότητα της τροποποίησης αξιολογείται με βάση την αρχική ενίσχυση.

Τρεις άξονες αξιολόγησης

Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της τροποποίησης σε τρία επίπεδα:

Κόστος εκκαθάρισης:

Η τροποποίηση δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να λαμβάνει όλα τα έσοδα από την εξυγίανση των παλαιών περιουσιακών στοιχείων, ενώ διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της αξίας τους, περιορίζοντας το μακροπρόθεσμο κόστος. Στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό:

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ θα αυξηθούν μόνο οριακά και θα παραμείνουν πολύ χαμηλότερα από τα αρχικά επίπεδα. Επιπλέον, η ΚΕΔΙΠΕΣ φέρει ήδη το 90% του πιστωτικού κινδύνου των συγκεκριμένων δανείων, γεγονός που περιορίζει τον οικονομικό αντίκτυπο της συναλλαγής. Κατανομή βαρών:

Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την κατανομή των βαρών, καθώς η Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα στα έσοδα έως την πλήρη αποπληρωμή της ενίσχυσης, ενώ τυχόν κέρδη της ΚΕΔΙΠΕΣ από τη διαχείριση των δανείων θα επιστρέφονται στο κράτος.

Τελική έγκριση

«Δεν συντρέχει κίνδυνος πιθανών πρόσθετων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που να προκύπτουν από αυτή την πολύ περιορισμένη εξαίρεση», υπογραμμίζει η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι η συνολική ισορροπία της απόφασης του 2018 παραμένει αμετάβλητη.

Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την κυπριακή τροποποίηση του καθεστώτος για τη Συνεργατική Τράπεζα.

ΚΥΠΕ