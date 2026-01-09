Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι κυπριακές επιχειρήσεις ένεκα των αλλαγών που έχει επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση. Τα λογιστικά τμήματα των εταιρειών εργάζονται πυρετωδώς, ώστε να προσαρμόσουν τα νέα δεδομένα στους μισθούς εκάστου υπαλλήλου μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, αρκετά σημεία χρήζουν διευκρινίσεων και ως εκ τούτου προκύπτουν συνεχώς καθυστερήσεις.

Αναλυτικότερα, όπως ήταν αναμενόμενο, με την έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης δημιουργούνται νέα δεδομένα, τόσο για τις εταιρείες, όσο και για τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, τα λογιστικά τμήματα των εταιρειών, θα πρέπει να προσαρμόσουν το κομμάτι της μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους στις νέες πραγματικότητες. Είτε αφορά αποκοπές ή αφορολόγητο, νέα έντυπα και άλλα. Και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές.

Οι αλλαγές όμως είναι τόσες πολλές που αναπόφευκτα δημιουργούνται απορίες, οι οποίες χρήζουν διευκρινίσεων. Έχοντας διαπιστώσει τα πιο πάνω, η ΟΕΒ προχωρεί σε ένα ενημερωτικό διήμερο προς τις επιχειρήσεις – μέλη της, σε συνεργασία με το γραφείο του Εφόρου Φορολογίας. Όπως ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Μιχάλης Αντωνίου, θα αρχίσει ένας αγώνας δρόμου για την έγκαιρη ενημέρωση των εργοδοτών με στόχο την ορθή εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών.

Ειδικότερα, η ΟΕΒ ενημέρωσε ότι, σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, θα πραγματοποιήσουν ενημερωτικά Webinars με τίτλο «Φορολογικές Αλλαγές στη Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων», με σκοπό την παρουσίαση των αλλαγών που προέκυψαν από την πρόσφατη Φορολογική Μεταρρύθμιση και οι οποίες επηρεάζουν τη φορολόγηση των Φυσικών Προσώπων και πιο συγκεκριμένα, τη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων για το φορολογικό έτος 2026 (Έντυπο Τ.Φ. 59).

Τα Webinars απευθύνονται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων με αρμοδιότητες τη διαχείριση μισθοδοσίας εργαζομένων (payroll) και μπορούν να συμμετέχουν πέραν του ενός ατόμου από κάθε επιχείρηση. Για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερόμενων, η ΟΕΒ ενημέρωσε ότι τα Webinars θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο περιεχόμενο στις δύο πιο κάτω ημερομηνίες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom: Πέμπτη, 15/01/2026, ώρα 09:00-11:00 π.μ. και Παρασκευή, 16/01/2026, ώρα 09:00-11:00 π.μ. Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα προγραμματιστούν από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας ενημερωτικές παρουσιάσεις για τις υπόλοιπες αλλαγές της Φορολογικής Μεταρρύθμισης που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Ενημέρωση προς εργοδότες

Στο μεταξύ χθες, με αφορμή τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομιών, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ενημέρωσαν τα μέλη τους σε σχέση με τις αλλαγές που επέφερε η νέα συμφωνία για την ΑΤΑ. Συγκεκριμένα, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2025 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,13%. Σύμφωνα με τη Μόνιμη Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 13 Νοεμβρίου 2025, την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με το 80% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προνοεί ότι κατά την 1η Ιουλίου 2026, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με πρόσθετο 10% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη (σύνολο 90%). Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται κατά 0,10% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025 ή από 12,56% σε 12,67% επί των βασικών μισθών. Από 1η Ιουλίου 2026, τα πιο πάνω ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 0,12% (πρόσθετο 0,02% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025) ή 12,70% (πρόσθετο 0,03% επί των βασικών μισθών).

Μάλιστα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, η ΟΕΒ αναφέρει: Σε συνολικό μισθό €1.500 στις 31/12/2025, θα δοθεί τιμαριθμικό επίδομα ύψους €1,50 για τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ενώ από τον Ιούλιο και τους επόμενους 12 μήνες το επίδομα θα ανέλθει στο €1,80. Για βασικό μισθό στα €1.500 την 1/1/2026, το τιμαριθμικό επίδομα 12,67% σημαίνει αύξηση ύψους €190,05 για τους πρώτους έξι μήνες, που γίνεται €190,50 τους επόμενους 12 μήνες. Η ΟΕΒ σημειώνει ότι στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2018-2025.