Η Βουλή, με τις ευλογίες της Κυβέρνησης, προχώρησε τον περασμένο μήνα στην κατάργηση του νόμου για την καταβολή τέλους χαρτοσήμων, ωστόσο οι δικηγόροι καταγγέλλουν πως συνεχίζουν να πληρώνουν τα σχετικά τέλη για την καταχώρηση δικογράφων στα δικαστήρια.

Στις 22 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καταργήθηκε ο νόμος περί χαρτοσήμων, μέσω δύο προτάσεων νόμου που εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Οι προτάσεις αφορούσαν τους νόμους περί Χαρτοσήμων (καταργητικός) και περί Διεθνών Εμπιστευμάτων, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν την 31η Δεκεμβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με την επιστροφή των δικηγόρων στα καθήκοντα τους μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, διαπίστωσαν πως για να καταχωρήσουν δικόγραφα θα πρέπει να επικολλήσουν χαρτόσημα και να πληρώνουν τα σχετικά τέλη.

Σημειώνεται, πως πέραν της καταβολής των σχετικών τελών, σύμφωνα με τις καταγγελίες των επηρεαζόμενων, λόγω της κατάργησης του νόμου δεν υπάρχει διαθέσιμη αρκετή ποσότητα χαρτοσήμων.

Επιστολή Δικηγόρων

Ήδη ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει προωθήσει και σχετική επιστολή στο Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέροντας πως η συνέχιση της καταβολής τελών χαρτοσήμου προσκρούει στον καταργητικό νόμο χαρτοσήμων.

Σε απαντητική του επιστολή το Ανώτατο Δικαστήριο διαβεβαίωσε πως το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του. Παράλληλα, σημείωσε πως η Δικαστική Εξουσία δεν είχε καμία ενημέρωση για την κατάργηση του νόμου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς, μιλώντας στον «Φ» είπε ότι ο νόμος καταργήθηκε αλλά τα δικαστήρια συνεχίζουν να απαιτούν χαρτόσημα για τα δικόγραφα, που αφορούν υποθέσεις πριν και μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής δικογράφων ( ι justice).

Σύμφωνα με τον κ. Βορκά, παρά την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας κατά την έγκριση της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή, για να υπάρξει πρόσβαση στη δικαιοσύνη απαιτείται όπως οι διάδικοι επικολλούν χαρτόσημα σε δικόγραφα και να καταβάλουν το ειδικό τέλος χαρτοσήμων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

«Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός χαρτοσήμων ενώ εγείρεται και το ερώτημα κατά πόσο οι δεκάδες χιλιάδες ευρώ που κατέβαλαν οι πολίτες σε τέλη, θα τους επιστραφούν» συμπλήρωσε.

Όπως μας λέχθηκε, δεν μπορεί να καταχωρηθούν εφέσεις στα δικαστήρια, εάν δεν καταβληθούν τα σχετικά χαρτόσημα.

Δεν αφορά τα χαρτόσημα των δικαστηρίων

Ο «Φ» έθεσε το πρόβλημα που προέκυψε με τα χαρτόσημα στα δικαστήρια στους αρμοδίους. Κυβερνητική πηγή δήλωσε πως η κατάργηση του νόμου που έγινε από τη Βουλή δεν αφορά τα χαρτόσημα των δικαστηρίων. Μάλιστα, σημείωσε πως για να ισχύει το ίδιο μέτρο και στα δικαστήρια θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανονισμοί και οι νομοθεσίες στα δικαστήρια. Ανέφερε, επίσης πως το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και σε άλλες υπηρεσίες , οι οποίες βρίσκονται κάτω από άλλες νομοθεσίες.

Ο αρχικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης η Κυβέρνηση είχε καταθέσει νομοσχέδιο σε σχέση με τα χαρτόσημα, που προέβλεπε τη διαγραφή των προνοιών που καθιστούν υποχρεωτική την χαρτοσήμανση εγγράφων, με εξαίρεση τις συμβάσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τις συμβάσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μισθώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000). Τελικά, το νομοσχέδιο αποσύρθηκε και το νομικό πλαίσιο για τα χαρτόσημα καταργήθηκε μέσω των δύο προτάσεων νόμου.

Βάσει στοιχείων που είχαν κατατεθεί στη Βουλή, το 2024 το κράτος είχε εισπράξει ποσό €38 εκατ. από τα τέλη χαρτοσήμων ενώ με το νομοσχέδιο το κράτος θα έχανε και ποσό €10 εκατ. Ένας από τους κύριους λόγους που έγινε η κατάργηση του νόμου ήταν γιατί επρόκειτο ένα αναχρονιστικό τέλος.