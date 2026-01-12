Στο 4,7% αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων το 2025, από 4,0% το 2024, ενώ τα υβριδικά κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, φτάνοντας το 44,3% από 37,1% την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Αντίθετα, υποχώρησε το μερίδιο των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων σαλούν στο 42,0% το 2025 από 48,6% το 2024, ενώ τα πετρελαιοκίνητα μειώθηκαν στο 8,9% από 10,3%.

Αύξηση εγγραφών οχημάτων

Σύμφωνα με την έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, ο συνολικός αριθμός εγγραφών αυξήθηκε κατά 5,8%, φτάνοντας τις 52.508, έναντι 49.616 το 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,2% στις 40.778, από 38.410 το 2024. Από αυτές, 14.633 (35,9%) αφορούσαν καινούρια οχήματα και 26.145 (64,1%) μεταχειρισμένα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης κατέγραψαν αύξηση 32,4%, φτάνοντας τις 5.169.

Λεωφορεία και φορτηγά

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 181 το 2025 από 133 το 2024. Τα οχήματα μεταφοράς φορτίου ανήλθαν σε 6.208, από 5.811, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Ειδικότερα:

Οχήματα ενοικίασης: + 23,8% στις 291

+ στις Ελαφρά φορτηγά: + 6,9% στις 4.959

+ στις Ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά): + 3,3% στους 251

+ στους Βαριά φορτηγά: +1,7% στα 707

Μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων <50 κ.εκ. μειώθηκαν στις 213 από 690 το 2024. Αντίθετα, οι μοτοσικλέτες >50 κ.εκ. αυξήθηκαν κατά 14,5%, φτάνοντας τις 4.467 από 3.903.

Κατασκευαστές και χρώματα

Οι κύριες χώρες προέλευσης των οχημάτων που εγγράφηκαν το 2025 ήταν:

Ιαπωνία: 44,1%

Γερμανία: 13,0%

Γαλλία: 7,0%

Ηνωμένο Βασίλειο: 6,0%

Νότια Κορέα: 3,9%

Το λευκό αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο χρώμα με 34,4%, ακολουθούμενο από το γκρίζο (19,5%), το μαύρο (15,6%), το μπλε (8,8%) και το ασημί (8,7%).

Ισχυρή άνοδος τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων ανήλθαν σε 3.604, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 27,1% έναντι 2.836 τον Δεκέμβριο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 36,6% στις 2.801 από 2.050.