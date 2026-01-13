Στη 14η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Κύπρος στον Henley Passport Index 2026, διατηρώντας την ίδια θέση με την περσινή χρονιά και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεθνή ισχύ του κυπριακού διαβατηρίου.

Σύμφωνα με τον δείκτη, οι κάτοχοι κυπριακού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς προηγούμενη βίζα σε 174 χώρες και προορισμούς, γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες με υψηλό επίπεδο παγκόσμιας κινητικότητας.

Η καλύτερη επίδοση της Κύπρου καταγράφηκε με τη 12η θέση, τόσο το 2012 όσο και το 2024, ενώ η χαμηλότερη ήταν η 18η θέση την περίοδο 2010–2011, στοιχείο που αποτυπώνει τη μακροχρόνια σταθερότητα της χώρας στον δείκτη.

Τι δείχνει ο Henley Passport Index

Ο Henley Passport Index θεωρείται το πλέον έγκυρο και διαχρονικό παγκόσμιο εργαλείο κατάταξης διαβατηρίων, καθώς αξιολογεί 199 διαβατήρια σε σχέση με 227 ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η κατάταξη βασίζεται στον αριθμό χωρών στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος χωρίς θεώρηση, ενώ καλύπτει ιστορικά δεδομένα 20 ετών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για κυβερνητικές πολιτικές και γεωπολιτικές αναλύσεις.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σε έναν κόσμο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, η ελευθερία μετακίνησης μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε προνόμιο, άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτική σταθερότητα, τη διπλωματική αξιοπιστία και το διεθνές κύρος κάθε χώρας.

Η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη κινητικότητας

Η 14η θέση της Κύπρου την τοποθετεί μπροστά από μεγάλες οικονομίες και εντός της ανώτερης κατηγορίας παγκόσμιας πρόσβασης, σε μια περίοδο που η ελεύθερη μετακίνηση χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια αποκτά αυξανόμενη σημασία για εργασία, σπουδές, επιχειρηματικότητα και ποιότητα ζωής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος παραμένει σε ανταγωνιστική θέση, αν και υπολείπεται των ισχυρότερων ευρωπαϊκών διαβατηρίων που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα του δείκτη.

Ποιοι προηγούνται το 2026

Στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται η Σιγκαπούρη, με 192 προορισμούς χωρίς βίζα. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με 188 προορισμούς.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ομάδα πέντε ευρωπαϊκών χωρών, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία, με 186 προορισμούς.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί ευρωπαϊκό μπλοκ χωρών με 185 προορισμούς, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Άνοδος και πτώση διαβατηρίων

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία βρίσκονται πλέον στη 5η θέση με 184 προορισμούς, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στη 20ετή ιστορία του δείκτη, έχοντας προσθέσει 149 νέους προορισμούς από το 2006, χάρη σε στοχευμένη διπλωματική στρατηγική.

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, χάνοντας πρόσβαση σε οκτώ προορισμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη 10η θέση με 179 προορισμούς, έχοντας υποχωρήσει συνολικά έξι θέσεις την τελευταία 20ετία.

Τι σημαίνει η κατάταξη για την Κύπρο

Η θέση της Κύπρου στον Henley Passport Index 2026 επιβεβαιώνει ότι το κυπριακό διαβατήριο παραμένει ισχυρό εργαλείο διεθνούς κινητικότητας, αντανακλώντας τη διπλωματική σταθερότητα και το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα, σε μια περίοδο όπου η ελεύθερη μετακίνηση αποκτά αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική αξία.