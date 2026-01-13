Ετήσια αύξηση 2,0% κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η επίδοση του ΣΠΟΔ τον Δεκέμβριο κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τους προηγούμενους μήνες, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης είχε διαμορφωθεί στο 1,9% τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας μια εικόνα σταθερής οικονομικής δυναμικής στο τέλος της χρονιάς.

Θετικές συνεισφορές από βασικούς τομείς

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ο ΣΠΟΔ διατήρησε σχετικά σταθερό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης, αντανακλώντας τη θετική συμβολή της πλειονότητας των επιμέρους προπορευόμενων δεικτών της οικονομίας.

Ειδικότερα, θετικοί ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν:

στα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων ,

, στον όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (προσαρμοσμένο ως προς τη θερμοκρασία),

(προσαρμοσμένο ως προς τη θερμοκρασία), στις τουριστικές αφίξεις ,

, στο λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent συνέχισε την πτωτική της πορεία, εξέλιξη που λειτουργεί υποστηρικτικά για το κόστος ενέργειας και την οικονομική δραστηριότητα.

Μικτές ενδείξεις από το οικονομικό κλίμα

Σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ ενισχύθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, στέλνοντας θετικό σήμα για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Αντίθετα, ο ΔΟΚ στην Κύπρο παρουσίασε επιδείνωση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών, έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Τι δείχνει ο ΣΠΟΔ για την οικονομία

Συνολικά, η σταθερότητα του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις προκλήσεις και την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Ο ΣΠΟΔ θεωρείται βασικό εργαλείο έγκαιρης αποτύπωσης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικούς τομείς και επιτρέπει την παρακολούθηση των τάσεων πριν αυτές αποτυπωθούν στα επίσημα στοιχεία ΑΕΠ.