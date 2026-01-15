Τη συνέχιση της εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε συγκεκριμένα βασικά είδη για ολόκληρο το 2026 ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας, κατόπιν Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2025 (Κ.Δ.Π. 337/2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μηδενικός ΦΠΑ θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 στις παραδόσεις καθορισμένων προϊόντων, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων από τον πληθωρισμό.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται είδη βρεφικής και οικογενειακής φροντίδας, όπως παιδικό γάλα (σε υγρή μορφή και σε σκόνη), παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων, καθώς και προϊόντα γυναικείας υγιεινής προστασίας, όπως ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας.

Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ επεκτείνεται επίσης σε ευρύ φάσμα νωπών ή απλά ψυχόμενων λαχανικών, μεταξύ των οποίων πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδα, πράσα, κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, μαρούλια, ραδίκια, καρότα, ραπάνια, αγγούρια, μπιζέλια, φασόλια, καθώς και άλλα λαχανικά όπως μελιτζάνες, πιπεριές, μανιτάρια, σπανάκια, κολοκύθες και κολοκύθια.

Στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και τα νωπά φρούτα, όπως μπανάνες, σύκα, αβοκάντο, εσπεριδοειδή, σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, μήλα, αχλάδια, καθώς και φρούτα εποχής όπως βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, φράουλες και ακτινίδια.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του μηδενικού ΦΠΑ αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες προϊόντων που καθορίζονται ρητά στο σχετικό Διάταγμα και καλεί τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Η λίστα

1.Παιδικό Γάλα (σε υγρή μορφή και σκόνη)

2.Παιδικές πάνες και πάνες ενηλίκων

3.Προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία (ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας)

4.Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

(1) Πατάτες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0701)

(2) Ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702)

(3) Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ 0703)

(4) Κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0704)

(5) Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ. κλάσης ΣΟ 0705)

(6) Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706)

(7) Αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707)

(8) Λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό, όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708)

(9) Mελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά, άλλα από μαρούλια, (κόλιανδρος, μαϊντανός, γλυστιρίδα, ρόκα, λάχανα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0709)

5.Φρούτα νωπά

(1) Μπανάνες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0803)

(2) Σύκα, αβοκάντο (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0804)

(3) Εσπεριδοειδή (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0805)

(πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, φράπες, γκρέιπφρουτ, λεμόνια και γλυκολέμονα)

(4) Σταφύλια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0806)

(5) Πεπόνια και καρπούζια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0807)

(6) Μήλα και αχλάδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0808)

(7) Βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια και δαμάσκηνα (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0809)

(8) Φράουλες και ακτινίδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0810)