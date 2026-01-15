Την έναρξη υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος ReTour, με συνολικό προϋπολογισμό €1,831,800 και χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ €1,630,302 (89%), ανακοίνωσαν οι εταίροι του έργου. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg NEXT MED, υπό τον συντονισμό της Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το ReTour στοχεύει στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του τουριστικού τομέα στη Μεσόγειο, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε κρίσεις, εποχικότητα, κλιματική αλλαγή και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το έργο προωθεί την καινοτομία, τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής όπως τεχνητή νοημοσύνη, IoT και blockchain, καθώς και σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και υλοποιείται σε έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία, Ιταλία, Τουρκία και Λίβανο, με τη συμμετοχή εννέα εταίρων και οκτώ συνδεδεμένων εταίρων, ενισχύοντας τη σύνδεση του προγράμματος με την αγορά και το τουριστικό οικοσύστημα της περιοχής.

Μεταξύ των βασικών δράσεων περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση αναγκών των ΜΜΕ, η δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας γνώσης και δικτύωσης, η υποστήριξη για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τα εξατομικευμένα σχέδια εφαρμογής, οι πιλοτικές δράσεις, καθώς και η ενίσχυση δεξιοτήτων ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό.