Νέο εργαλείο έθεσε χθες στη διάθεση των φορολογουμένων το Τμήμα Φορολογίας, προκειμένου να τους διευκολύνει να υπολογίσουν τον φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να καταβάλουν για το φορολογικό έτος 2026, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Με ένα κλικ και με λίγες κινήσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που θα έχουν, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τη σύνθεση της οικογένειας.

Μέσω του εργαλείου υπολογισμού φόρου, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως προσομοίωση της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό του φόρου που θα πληρώσουν για το 2026, τις εκπτώσεις που δικαιούνται, καθώς και το όφελος που προκύπτει.

Παράλληλα, παρατίθεται και το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα καταβαλλόταν πριν από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Το συγκεκριμένο εργαλείο τέθηκε σε λειτουργία λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της δήλωσης για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (Τ.Φ. 59), καθώς και του επεξηγηματικού οδηγού και είναι διαθέσιμο στην ειδική ενότητα «Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026», στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση διεκδίκησης φορολογικών εκπτώσεων, ώστε τα λογιστήρια των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται να προχωρήσουν στους σχετικούς υπολογισμούς για τις εκπτώσεις, την αύξηση του αφορολόγητου και την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, προκειμένου οι αλλαγές να εφαρμοστούν στη μισθοδοσία του τρέχοντος μήνα.

Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Το εργαλείο υπολογισμού φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει ενότητες τόσο για το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς, όσο και για το νέο. Οι φορολογούμενοι, για να υπολογίσουν τη φορολογία τους για το φορολογικό έτος 2026 θα πρέπει να επιλέξουν την ενότητα «με μεταρρύθμιση». Αυτόματα ανοίγουν πέντε ενότητες που περιλαμβάνουν αριθμό πεδίων.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τη σύνθεση της οικογένειας στην οποία ανήκουν, δηλαδή εάν πρόκειται για μονήρες πρόσωπο, οικογένεια ή μονογονεϊκή οικογένεια. Στην περίπτωση της οικογένειας, καλούνται να συμπληρώσουν τον συνολικό αριθμό τέκνων, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το μεικτό εισόδημα συζύγου ή μη εξαρτώμενων τέκνων. Σε άλλο πεδίο θα πρέπει να συμπληρώσουν το μεικτό οικογενειακό εισόδημα (δηλαδή των συζύγων ή συμβίων), καθώς και το μεικτό μισθό του φορολογούμενου.

Παράλληλα, συμπληρώνονται πεδία που αφορούν συντάξεις, ενοίκια, άλλα φορολογητέα εισοδήματα, εισοδήματα που δεν φορολογούνται αλλά υπόκεινται σε εισφορά ΓεΣΥ, καθώς και εισοδήματα που δεν φορολογούνται.

Επιπλέον, όσοι έχουν λάβει φορολογική έκπτωση για πρώτη εργοδότηση θα πρέπει να το δηλώσουν. Η δεύτερη ενότητα αφορά τις διάφορες αφαιρέσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, όπως συνδρομές σε συντεχνίες, δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλες αφαιρέσεις ενοικιαζόμενων και ασφάλεια κατοικίας από φυσικές καταστροφές.

Οι αφαιρέσεις και οι εκπτώσεις

Στην τρίτη ενότητα συμπληρώνονται οι εκπτώσεις για ασφάλειες και εισφορές σε ταμεία και σχέδια, όπως κοινωνικές ασφαλίσεις, ΓεΣΥ, ταμεία προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια ζωής, συνταξιοδοτικά σχέδια και ασφάλεια ανικανότητας, οι οποίες περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5).

Στην τέταρτη ενότητα αφαιρούνται αυτόματα οι εκπτώσεις για τα τέκνα, ενώ οι φορολογούμενοι προσθέτουν το ενοίκιο και τους τόκους στεγαστικών δανείων. Σε άλλο πεδίο καταχωρούνται οι πράσινες επενδύσεις στην κύρια κατοικία.

Με τη συμπλήρωση όλων των κατηγοριών, στο πάνω μέρος της σελίδας καταγράφεται το ετήσιο όφελος που προκύπτει για τον φορολογούμενο από τη μεταρρύθμιση. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας εμφανίζεται συνοπτικός πίνακας με τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των φορολογητέων εισοδημάτων, τις αφαιρέσεις, τις φορολογικές εκπτώσεις, το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων.

Εάν ο φορολογούμενος επιλέξει το πεδίο «πριν από τη φορολογική μεταρρύθμιση», εμφανίζονται δύο ενότητες που αφορούν τα εισοδήματα και τις εκπτώσεις για ασφάλειες και συνταξιοδοτικά σχέδια, οι οποίες περιορίζονται επίσης στο ένα πέμπτο (1/5). Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα των δύο δηλώσεων, του σημερινού και του νέου φορολογικού καθεστώτος, ώστε να υπολογίσει τα οφέλη.