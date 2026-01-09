Οδηγό για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για τον φόρο εισοδήματος και για τη διεκδίκηση των φορολογικών εκπτώσεων δημοσίευσε σήμερα Παρασκευή το Τμήμα Φορολογίας. Ο οδηγός έχει αναρτηθεί στην σελίδα του τμήματος και σε ειδική ενότητα (Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026) στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας του www.mof.gov.cy/tax.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τα εξής:

– Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, ως αρχείο pdf σε επεξεργάσιμη μορφή,

-Επεξηγηματικός οδηγός εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (από το φορολογικό έτος 2026),

– Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και αντίστοιχες απαντήσεις (δεν είναι εξαντλητικές και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο), και

-Παραδείγματα εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα (δεν είναι εξαντλητικά και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο).

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης μιλώντας στον «Φ» πως ο οδηγός θα διευκολύνει τους φορολογούμενους να κατανοήσουν την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η του χρόνου. Είπε, επίσης, πως σύντομα θα αναρτηθεί και Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Έφορο, στο Εργαλείο Υπολογισμού, αφού συμπληρωθούν τα εισοδήματα ανά κατηγορία και οι αφαιρέσεις (εκπτώσεις, απαλλαγές), με βάση την προσωπική κατάσταση (μονήρες πρόσωπο, οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη), θα εμφανίζεται το ποσό του φόρου εισοδήματος πριν και μετά τη μεταρρύθμιση και το φορολογικό όφελος.

Ο κ. Μαρκίδης κάλεσε τους εργοδοτούμενους που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικά αυτούς που δικαιούνται τις νέες προσωπικές εκπτώσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τον επεξηγηματικό οδηγό, τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) και τα παραδείγματα, να συμπληρώσουν τη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, και να την παραδώσουν το συντομότερο στους εργοδότες τους, ώστε να εφαρμοστούν τα νέα δεδομένα παρακράτησης φόρου εισοδήματος.