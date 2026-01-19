Σημαντική δυναμική παρουσίασε ο τουρισμός το 2025, με τις συνολικές αφίξεις τουριστών να ανέρχονται σε 4.534.073, καταγράφοντας αύξηση 12,2%, σε σύγκριση με τις 4.040.200 αφίξεις του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε ετήσια βάση, θετική πορεία κατέγραψαν και τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 156.959, σε σύγκριση με 133.063 τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 18,0%. Κυριότερη πηγή τουρισμού για τον μήνα αποτέλεσε το Ισραήλ, με ποσοστό 19,1% (30.020 αφίξεις), ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 19,0% (29.826), η Πολωνία με 11,3% (17.779), η Γερμανία με 7,4% (11.569) και η Ελλάδα με 7,3% (11.413).

Αναφορικά με τον σκοπό ταξιδιού, το 56,4% των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο τον Δεκέμβριο 2025 δήλωσαν ότι ήρθαν για διακοπές, το 32,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 11,3% για επαγγελματικούς λόγους. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν 49,6%, 37,5% και 12,7%.

Αύξηση κατέγραψαν και τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2025, τα οποία ανήλθαν σε 193.007 έναντι 168.022 τον Δεκέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 14,9%. Οι κυριότερες χώρες επιστροφής των κατοίκων Κύπρου ήταν η Ελλάδα με 28,4% (54.759), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,0% (21.224) και η Πολωνία με 6,5% (12.554).

Ως προς τον σκοπό ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου, οι διακοπές κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 69,3%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι αντιστοιχούσαν στο 14,9%, οι σπουδές στο 15,0% και οι λοιποί λόγοι στο 0,8%.

