«Τρέχουν» τα κόμματα για να τροποποιήσουν κάποιες πρόνοιες στη φορολογική μεταρρύθμιση, για να αντιμετωπιστούν οι περιπλοκότητες που εντοπίζονται στις ρυθμίσεις που αφορούν την παραχώρηση των φορολογικών εκπτώσεων επί του φόρου εισοδήματος των φορολογούμενων.

Εδώ και περίπου ένα μήνα εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση, κατά την οποία εντοπίστηκαν αδυναμίες και προβλήματα, ειδικά στις περιπτώσεις που αφορούν την σύνθεση της οικογένειας. Ήδη το Τμήμα Φορολογίας ετοίμασε πολλά σενάρια για να καλύπτονται όλοι οι τύποι οικογενειών, με στόχο να υπολογίζονται τα ετήσια εισοδήματα για σκοπούς φορολογικών εκπτώσεων. Πέραν της πολυπλοκότητας που εντοπίζεται, θα υπάρξει και ενίσχυση κάποιων προνοιών οι οποίες δεν περιλήφθηκαν στους νόμους της φορο-μεταρρύθμισης.

Υπενθυμίζεται πως οι φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι για κάθε τέκνο ή φοιτητή είναι €1000 για το πρώτο παιδί, €1250 για το δεύτερο παιδί και €1500 για πέραν των τριών τέκνων. Επιπρόσθετα παραχωρούνται εκπτώσεις €2000 από τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου για κύρια κατοικία και για ενοίκια, καθώς και €1000 για πράσινες επενδύσεις για κύρια κατοικία και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Προϋπόθεση για τις φορολογικές εκπτώσεις είναι τα ετήσια εισοδήματα της οικογένειας, καθώς για 1-2 παιδιά το σύνολο των απολαβών θα πρέπει να είναι €100 χιλ., για 3-4 παιδιά τα ετήσια εισοδήματα θα πρέπει να είναι μέχρι €150 χιλ. και για πέραν των πέντε τέκνων τα εισοδήματα της οικογένειας θα πρέπει να είναι μέχρι €200 χιλ.

Οι αλλαγές θα ξεπεράσουν τις επτά με οκτώ και θα επέλθουν μέσω της κατάθεσης προτάσεων νόμου από τα κόμματα, με στόχο αυτές να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό και συγκεκριμένα πριν από τη διάλυση της Βουλής τον ερχόμενο Απρίλιο για τις βουλευτικές εκλογές.

Τι θα προωθήσει η Βουλή

Αναλυτικά οι αλλαγές που ετοιμάζονται είναι οι εξής:

Στις φορολογικές εκπτώσεις θα περιληφθούν και οι δαπάνες για την ανακαίνιση κύριας κατοικίας. Θα αφορούν τους τόκους δανείων για ανακαίνιση. Στόχος είναι να βοηθηθούν τα νεαρά ζευγάρια από το υψηλό κόστος στέγης. Οι σκέψεις που γίνονται είναι η φορολογική έκπτωση να είναι της τάξης των €2000 για κάθε φορολογούμενο.

Στις φορολογικές εκπτώσεις θα περιληφθούν και οι δαπάνες για την ανακαίνιση κύριας κατοικίας. Θα αφορούν τους τόκους δανείων για ανακαίνιση. Στόχος είναι να βοηθηθούν τα νεαρά ζευγάρια από το υψηλό κόστος στέγης. Οι σκέψεις που γίνονται είναι η φορολογική έκπτωση να είναι της τάξης των €2000 για κάθε φορολογούμενο.

Για την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα τέκνα να είναι εξαρτώμενο. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που τα υπόλοιπα τέκνα της οικογένειας ενηλικιώνονται και δεν θα θεωρούνται εξαρτώμενα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα εξαρτώμενο τέκνο θα προσμετρώνται όλα τα παιδιά για τις εκπτώσεις για δάνειο, ενοίκιο, πράσινες αγορές.

Σε περίπτωση τέκνου που εργάζεται και διαμένει στην ίδια στέγη με τους γονείς του, τα εισοδήματα που λαμβάνει από την εργασία του δεν θα προσμετρώνται στο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας για σκοπούς παραχώρησης φορολογικών εκπτώσεων.

Στο μεικτό ετήσιο εισόδημα της οικογένειας θα υπολογίζονται οι διατροφές που προσφέρει ο/ η διαζευγμένος/η και τα κρατικά βοηθήματα, εκτός από τα επιδόματα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία και τα επιδόματα για τους δυσπραγούντες.

Θα αυξηθεί στις €50 χιλ. το όριο των εισοδημάτων για τους φορολογούμενους που είναι μονήρεις, για να καταστούν δικαιούχοι των φορολογικών εκπτώσεων. Σήμερα, η οροφή των εισοδημάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι €40 χιλ. Βάσει της μεταρρύθμισης, στις περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας ο γονέας με την επιμέλεια παίρνει διπλή έκπτωση, ενώ ο άλλος γονέας, αν εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια (€40.000), επωφελείται, αλλά με μονή έκπτωση για κάθε τέκνο.

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε όσους δεν πληρώνουν τα ενοίκια για τα υποστατικά που ενοικιάζουν μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικά. Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου. Δηλαδή, η είσπραξη των ενοικίων για ακίνητα στην Κύπρο θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ή πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή με οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Οι συγκεκριμένες πληρωμές θα αφορούν όλα τα ενοίκια, ανεξαρτήτως ποσού.

Όσοι φορολογούμενοι τοποθέτησαν φωτοβολταϊκά στην κύρια κατοικία, θα υπολογίζεται η φορολογική έκπτωση για την περίοδο που τιμολογήθηκαν.

Στην περίπτωση που κάποιος αγοράσει ηλεκτρικό όχημα και μέρος αυτού πληρωθεί τοις μετρητοίς, τότε θα θεωρείται ως δαπάνη η εφάπαξ καταβολή του ποσού.

Θα προωθηθούν και αλλαγές σε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν τους φορολογούμενους.

Τι είπε ο Έφορος στους βουλευτές

Χθες ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, ενημέρωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για την πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης.

Με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΦ 59, το οποίο οι φορολογούμενοι θα παραδώσουν στα λογιστήρια των επιχειρήσεων, θα δηλώσουν τις εκπτώσεις που δικαιούνται. Ο Έφορος διαβεβαίωσε πως είτε οι φορολογούμενοι προλάβουν είτε όχι να υποβάλουν το συγκεκριμένο έντυπο, οι απολαβές που θα λάβουν για τον Ιανουάριο θα είναι κάπως αυξημένες, καθώς αυξήθηκε στις €22 χιλ. το αφορολόγητο, ενώ είναι πιο ευνοϊκότερες οι φορολογικές κλίμακες. Μάλιστα, είπε, σε περίπτωση που δεν προλάβουν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν το έντυπο ΤΦ 59 για τις εκπτώσεις του Ιανουαρίου, τα ποσά θα προσαρμοστούν αναλόγως στη συνέχεια.

Ο κ. Μαρκίδης κάλεσε τους φορολογούμενους να διαβάσουν τον επεξηγηματικό οδηγό που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, προτού συμπληρώσουν το έντυπο για τις εκπτώσεις. Παράλληλα, πέραν των 10 χιλιάδων προσώπων θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που οργανώνει το Τμήμα για την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, τον ΣΕΛΚ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μεγάλη συζήτηση έγινε για τις μογονονεϊκές οικογένειες, με τον Έφορο να σημειώνει πως ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου θα λαμβάνει διπλή έκπτωση, ενώ ο άλλος γονέας, αν εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια (€40.000), επωφελείται, αλλά με μονή έκπτωση για κάθε τέκνο.

«Εκεί που μένει το παιδί δίνονται τα οφέλη της μονογονεϊκής οικογένειας. Αν υπάρχει απόφαση ότι μένει τις ίδιες μέρες και στους δύο γονείς, τότε δεν δημιουργείται μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά προσμετρούνται από κοινού τα εισοδήματα και δεν ισχύουν όσα ισχύουν για τις μονογονεϊκές» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, είπε ότι σε περίπτωση διαζευγμένου γονέα που δεν έχει επιμέλεια και δεν διανυκτερεύει κοντά του το παιδί, σε περίπτωση που παντρευτεί ξανά και κάνει άλλη οικογένεια, το εισοδηματικό του κριτήριο πάει στις €100.000 και δικαιούται έκπτωση εξαρτώμενου και για το παιδί από τον προηγούμενο γάμο, παρόλο που είναι υπό άλλη στέγη.