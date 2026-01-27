Η συζήτηση σχετικά με την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Κομισιόν με τις χώρες της ομάδας Mercosur (Βραζιλία, Αργεντική, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βολιβία) έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σύγχυση.

Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κύπρος εισάγει εδώ και χρόνια προϊόντα από τις χώρες που απαρτίζουν τη Mercosur, με τη νέα συμφωνία να αφορά πρωτίστως τη μείωση ή την εξάλειψη δασμών και όχι την έναρξη εισαγωγών, αφού ήδη πραγματοποιούνται.

Με βάση τα Στατιστικά Εξωτερικού Εμπορίου της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, οι συνολικές εισαγωγές της Κύπρου από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη και τη Βολιβία ανήλθαν σε €83,3 εκατ., με τη συνολική καθαρή μάζα να ξεπερνά τα 145,5 εκατ. κιλά.

Αργεντινή: Ο βασικός προμηθευτής

Η Αργεντινή αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Κύπρου μεταξύ των χωρών Mercosur. Οι εισαγωγές από τη χώρα ανήλθαν σε €64,8 εκατ., με καθαρή μάζα 139,3 εκατ. κιλά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 78% της συνολικής αξίας και πάνω από το 95% της συνολικής μάζας.

Τα 10 βασικότερα προϊόντα εισαγωγών από την Αργεντινή:

⦁ Υπολείμματα και πίτες ελαιούχων σπόρων (ζωοτροφές): €63,0 εκατ.

⦁ Αραχίδες χωρίς κέλυφος: €801 χιλ.

⦁ Λεμόνια νωπά ή αποξηραμένα: €293 χιλ.

⦁ Οίνοι χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ: €151 χιλ.

⦁ Χυμοί εσπεριδοειδών, μη ζυμωμένοι: €123 χιλ.

⦁ Καλαμπόκι (εκτός σπόρων προς σπορά): €113 χιλ.

⦁ Κατεψυγμένα πουλερικά: €102 χιλ.

⦁ Ξηρά φασόλια: €61 χιλ.

⦁ Οίνοι σε δοχεία άνω των δύο λίτρων: €55 χιλ.

⦁ Σωλήνες και περιβλήματα από χάλυβα: €39 χιλ.

Η εικόνα αποτυπώνει έντονη συγκέντρωση των εισαγωγών σε αγροτικά και ζωοτροφικά προϊόντα, με ένα μόνο προϊόν να απορροφά σχεδόν το σύνολο της αξίας.

Δεύτερη σε αξία η Βραζιλία

Η Βραζιλία κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των χωρών Mercosur σε αξία εισαγωγών, με συνολικά €15,18 εκατ. και καθαρή μάζα 4,15 εκατ. κιλά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μεταξύ αυτού του ποσού συμπεριλαμβάνεται και η εισαγωγή καφέ και άλλων ροφημάτων αξίας €4,38 εκατομμυρίων.

Σε αντίθεση με την Αργεντινή, οι εισαγωγές από τη Βραζιλία παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά, περιλαμβάνοντας αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά είδη, χωρίς να παρατηρείται ακραία συγκέντρωση σε ένα ή δύο προϊόντα.

Ουρουγουάη: Σχεδόν αποκλειστικά ρύζι

Οι εισαγωγές από την Ουρουγουάη ανήλθαν σε €1,47 εκατ., με καθαρή μάζα 1,84 εκατ. κιλά, παρουσιάζοντας έντονη μονοθεματική δομή.

Τα 10 βασικότερα από την Ουρουγουάη

⦁ Αποφλοιωμένο μακρύκοκκο ρύζι: €873 χιλ.

⦁ Αποφλοιωμένο ρύζι (άλλος τύπος): €197 χιλ.

⦁ Αποφλοιωμένο ρύζι διαφορετικών ποιοτήτων: €186 χιλ.

⦁ Αποφλοιωμένο ρύζι: €139 χιλ.

⦁ Κόντρα πλακέ και φύλλα ξύλου: €38 χιλ.

⦁ Κόντρα πλακέ (λοιπές κατηγορίες): €19 χιλ.

⦁ Ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία: €10 χιλ.

⦁ Προμαγειρεμένο ρύζι: €7 χιλ.

⦁ Επικαλυμμένο χαρτί και χαρτόνι: €3 χιλ.

⦁ Διαγνωστικά εργαστηριακά αντιδραστήρια: €2 χιλ.

Περισσότερο από το 90% της αξίας αφορά διαφορετικές κατηγορίες ρυζιού.

Παραγουάη και Βολιβία

Η Παραγουάη κατέγραψε εισαγωγές αξίας €635 χιλ., με καθαρή μάζα 1,11 εκατ. κιλά, κυρίως σε αγροτικά προϊόντα και ζωοτροφές, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής συγκέντρωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η Βολιβία είχε στατιστικά αμελητέα παρουσία, με εισαγωγές μόλις €88 και 3 κιλά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη συμφωνία Mercosur

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η Κύπρος διατηρεί ήδη ενεργές εμπορικές σχέσεις με τις χώρες Mercosur, με έμφαση σε αγροτικά, ζωοτροφικά και καταναλωτικά προϊόντα. Η υπό συζήτηση συμφωνία δεν δημιουργεί το πλαίσιο για εισαγωγές, αφού επιτρέπονται ήδη, αλλά τη διαφοροποίηση στους δασμούς.

Συμφωνία που σύμφωνα με τους Κύπριους παραγωγούς αναμένεται πως θα επηρεάσει το κόστος των εισαγωγών και εν τέλει τον ανταγωνισμό μεταξύ ξένων και κυπριακών προϊόντων, αφού οι νέες δασμολογικές ρυθμίσεις μπορούν να φέρουν στην Κύπρο πιο φθηνά προϊόντα σε σχέση με τα κυπριακά.