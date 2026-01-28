Νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συγκάλεσε για τις 16 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Παρά το γεγονός ότι προχθές, κατά την παρουσία του στη Βουλή, ο Μαρίνος Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το 2027, σε αντίθεση με όσα λέγονταν μέχρι πρόσφατα, εντούτοις χρειάζεται να γίνει μεγάλη προεργασία, μέχρι να κατατεθούν οι τελικές προτάσεις προς ψήφιση.

Ο Αναλογιστής θα δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις στους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά στα ζητήματα της μεταρρύθμισης, παρά το γεγονός ότι αυτό έχει ήδη γίνει σε αριθμό συνεδριών μέχρι τώρα, όπως είπε προ ημερών ο υπουργός Εργασίας.

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 12 συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για επεξήγηση της αναλογιστικής μελέτης και το επόμενο διάστημα αναμένονται οι θέσεις των εταίρων για να προχωρήσουν τα νομοσχέδια με νομοτεχνικό έλεγχο» σημείωσε, για να προσθέσει ότι αναμένεται η κατάθεσή τους τον Ιούνιο στη Βουλή.

Από πλευράς των εταίρων, πάντως, διευκρινίζεται πως όσο εξελίσσεται ο διάλογος είναι εύλογο να προκύπτουν ερωτήσεις και απορίες. Άλλωστε, δεν κάνεις κάθε μέρα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μας ανέφεραν χαρακτηριστικά και εφόσον αποφασίστηκε να γίνει, τότε θα πρέπει να γίνει σωστά.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η διαφωνία της συνδικαλιστικής πλευράς με την αποσπασματική προώθηση της μεταρρύθμισης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε συνολική μεταρρύθμιση, ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν ευκολότερα και τα επιμέρους θέματα, όπως για παράδειγμα το πέναλτι του 12% στις συντάξεις.

Η στόχευση

Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:

(α) Θα υπάρχει αύξηση σε συντάξεις και επιδόματα, χωρίς όμως να είναι ακόμα γνωστό το ύψος τους. (β) Θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες θα επικεντρωθούν (1) στην επενδυτική πολιτική του Ταμείου, (2) στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους προς το Ταμείο και (3) στον τρόπο διοίκησης του.

(γ) Η μεταρρύθμιση θα προωθηθεί αποσπασματικά από την κυβέρνηση. Κάτι που σημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο θα προωθηθεί ο πρώτος πυλώνας που αφορά στις συντάξεις και θα ακολουθήσουν μελλοντικά ο δεύτερος πυλώνας (Ταμεία Προνοίας) και ο τρίτος (ιδιωτική ασφάλιση).

(δ) Περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί τα ζητήματα που αφορούν στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, την επενδυτική πολιτική για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και το πέναλτι του 12%.

Όσον αφορά στο κομμάτι των χρονοδιαγραμμάτων, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2027. «Αν ψηφιστεί μέσα στο 2026, θα υλοποιηθεί από 1/1/2027, άρα δεν αφορά τον προϋπολογισμό του 2026», επισήμανε. Για να διευκρινίσει ακόμη ότι ο προηγούμενος Υπουργός Εργασίας είχε πει ότι τα νομοσχέδια θα κατατίθονταν τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώνοντας ότι αυτό «ήταν αδύνατο». Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει επανειλημμένα ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, «στόχος είναι εντός του 2026 να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να ψηφιστούν τα νομοσχέδια και εντός του 2027 να ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης μέχρι το 2031. Ο,τιδήποτε άλλο λέγεται είναι για σκοπούς εσωτερικής κατανάλωσης και μακριά από την πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκκρεμεί η συνάντηση με τον Πρόεδρο

Παραμένει σε εκκρεμότητα η διευθέτηση της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η δυσκολία ορισμού συγκεκριμένης ημερομηνίας φαίνεται να έγκειται στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος απουσιάζει συχνά σε ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ και ο υπουργός Εργασίας αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε θεσμική ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρόλο που οι συντεχνίες επιθυμούν όπως η συνάντηση πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, εντούτοις σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη και η συμμετοχή του κ. Μουσιούττα σε αυτή, τότε αναπόφευκτα θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες θα θέσουν τέσσερα σημεία στον ΠτΔ. Τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τον κατώτατο μισθό, την εφαρμογή του Εργάνη 2 και το θέμα των αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες.