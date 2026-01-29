Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της Προεδρικής Συνάντησης των Ευρωεπιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας ανώτατα στελέχη του δικτύου των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, προσφέροντας πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ανταγωνιστικότητας.

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης και στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η ανταγωνιστικότητα έχει αναδειχθεί σε κεντρική πολιτική προτεραιότητα, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας πρέπει να βασίζεται στη στρατηγική αυτονομία, στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ως κρίσιμου εργαλείου για τη στήριξη των επενδύσεων, της καινοτομίας και της συνοχής, επισημαίνοντας ότι οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου σημείωσε ότι η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, με βασικούς παράγοντες τις βιομηχανικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μακροπρόθεσμες κρατικά καθοδηγούμενες στρατηγικές της Κίνας και τις ταχείες μεταρρυθμίσεις άλλων οικονομιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταύρου τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα αφορά στρατηγικές επιλογές για το αν η ήπειρος θα παραμείνει χώρος επενδύσεων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Επισήμανε, παράλληλα, τον ρόλο των Ευρωεπιμελητηρίων, τα οποία εκπροσωπούν περισσότερες από 20 εκατ. επιχειρήσεις, στη μεταφορά των πραγματικών αναγκών της αγοράς στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαντώντας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Eurochambres Wouter Van Gulck χαιρέτισε την έμφαση που δίνεται στην ανταγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, καλώντας να διασφαλιστεί ότι η ατζέντα αυτή θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε ως κρίσιμους άξονες την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση του κανονιστικού φόρτου και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού παρουσίασε τις προτεραιότητες των Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και Ενέργειας της ΕΕ, εστιάζοντας στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Όπως ανέφερε, ένα προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο και προσιτό ενεργειακό κόστος αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.

Στη συνάντηση παρέστη και η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρικής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε απολογισμός των δράσεων των Ευρωεπιμελητηρίων για το 2025, συζητήθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών του τρέχοντος έτους, καθώς και ζητήματα που αφορούν τους διορισμούς Προέδρων Επιτροπών για την περίοδο 2026–2027 και την προετοιμασία του Συνεδρίου των Ευρωεπιμελητηρίων 2026.

Οι Ευρωεπιμελητήριες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε η ανταγωνιστικότητα να παραμείνει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.