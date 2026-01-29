Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (βάση 2021=100) ανήλθε στις 111,2 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,5% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024.

Σε επίπεδο ενδεκαμήνου, την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε συνολική άνοδο 3,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Μεταποίηση ο βασικός μοχλός

Καθοριστική ήταν η συμβολή του μεταποιητικού τομέα, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 9,6% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα έντονη άνοδο παρουσίασε η κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, με αύξηση 83,6% τον Νοέμβριο και 13,3% στο ενδεκάμηνο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε απόλυτους όρους.

Θετικά κινήθηκαν επίσης η κατασκευή επίπλων, οι άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και η επισκευή μηχανημάτων, με άνοδο 10,3%, ενώ η βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο (εκτός επίπλων) σημείωσε αύξηση 9,3%. Παράλληλα, η παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 8,9%.

Μικτές τάσεις σε επιμέρους κλάδους

Αντίθετα, μικρές μειώσεις καταγράφηκαν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-1,2%), καθώς και στην κατασκευή χαρτιού, προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-1,2%).

Θετική συνεισφορά προήλθε και από άλλους τομείς της βιομηχανίας. Τα μεταλλεία και λατομεία κατέγραψαν άνοδο 32,5% τον Νοέμβριο και 7,3% στο ενδεκάμηνο, ενώ η παροχή νερού και η ανάκτηση υλικών αυξήθηκαν κατά 4,7%. Ειδικότερα, η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού παρουσίασε άνοδο 7,0% στο ενδεκάμηνο.

Η μοναδική αρνητική επίδοση προήλθε από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία υποχώρησε κατά 0,9% τον Νοέμβριο και 1,8% στο ενδεκάμηνο.