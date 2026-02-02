Η πλατφόρμα OnlyFans εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital, στο πλαίσιο συμφωνίας που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φθάσει έως τα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Architect, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση σχεδόν του 60% του πλειοψηφικού πακέτου του OnlyFans. Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας αναμένεται να φτάσουν τα 3,5 δισ. δολάρια, σε ένα «χρυσό» deal.

Η Architect βλέπει νέες προοπτικές ανάπτυξης για την πληρωμή δημιουργών περιεχομένου. Η μητρική εταιρεία του OnlyFans, Fenix International Ltd, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της εταιρείας σε μια ομάδα επενδυτών σε ένα deal περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε αναφέρει το Reuters σε παλαιότερο δημοσίευμα.

Η δημοτικότητα του OnlyFans εκτοξεύτηκε κατά την διάρκεια του Covid-19 και πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έγινε γνωστή για το γεγονός ότι επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου για ενήλικες να χρεώνουν οι ίδιοι συνδρομές. Το OnlyFans λαμβάνει το 20% των κερδών από τους δημιουργούς, ενώ μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Λέονιντ Ραντβίνσκι, ο ουκρανικής καταγωγής Αμερικανός που την αγόρασε το 2018.

huffingtonpost.gr