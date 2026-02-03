Η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά μπορούν και πρέπει να ενισχύονται παράλληλα, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο Μάικλ ΜακΓκραθ, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών.

Σε συνέντευξή του, με αφορμή την παρουσία του στην Κύπρο και τη συμμετοχή του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, ο Επίτροπος τόνισε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο «δεν σημαίνει απορρύθμιση», αλλά την υιοθέτηση πιο έξυπνων, σαφών και εφαρμόσιμων κανόνων, που ενισχύουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με συνέπεια στην Ενιαία Αγορά.

Καταναλωτική προστασία ως προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας

Απαντώντας σε ανησυχίες ότι αυστηρότεροι κανόνες μπορεί να αυξήσουν το κόστος συμμόρφωσης και να περιορίσουν την καινοτομία, ο κ. ΜακΓκραθ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση και όχι εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα. Όπως ανέφερε, η Ενιαία Αγορά μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της μόνο όταν οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται δίκαια και με συνέπεια, ανεξαρτήτως κράτους μέλους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι απαιτείται ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ώστε οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι όσων εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.

Ψηφιακές αγορές και νέα νομοθετικά εργαλεία

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε εκτενώς στη ψηφιακή ανατροπή που μετασχηματίζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη λειτουργία των αγορών, επισημαίνοντας ότι ορισμένες πρακτικές –όπως τα dark patterns και ο εθιστικός σχεδιασμός εφαρμογών– υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πράξη για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη (Digital Fairness Act – DFA), που αναμένεται να παρουσιαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, θα στοχεύει στην κάλυψη κενών της υφιστάμενης νομοθεσίας, διασφαλίζοντας νομική βεβαιότητα για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και ενισχύοντας την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Επιβολή κανόνων και ίσοι όροι στην Ενιαία Αγορά

Ο κ. ΜακΓκραθ υπογράμμισε ότι οι κανόνες έχουν αξία μόνο όταν εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων και των μικρότερων αγορών, όπως η Κύπρος. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο σημερινός συντονισμός μεταξύ εθνικών αρχών μπορεί να είναι αργός, γεγονός που εκμεταλλεύονται ορισμένοι μεγάλοι διαδικτυακοί έμποροι.

Για τον λόγο αυτό, η Ατζέντα Καταναλωτή 2030 προβλέπει αναθεώρηση του πλαισίου επιβολής έως το τέλος του 2026, με στόχο ταχύτερη, πιο συνεπή και αποτρεπτική εφαρμογή των κανόνων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Το «28ο καθεστώς» και η EU Inc.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόταση για το λεγόμενο 28ο καθεστώς (EU Inc.), μια νέα, προαιρετική ευρωπαϊκή εταιρική μορφή που αποσκοπεί στη μείωση του νομικού κατακερματισμού και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και ψηφιακού εταιρικού πλαισίου, που θα επιτρέπει τη σύσταση εταιρείας εντός 48 ωρών, πλήρως διαδικτυακά, χωρίς να παρακάμπτονται οι εθνικοί κανόνες εργασίας ή φορολογίας.

Όπως τόνισε, η EU Inc. φιλοδοξεί να ενισχύσει την καινοτομία, τις επενδύσεις και την κλιμάκωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και ισχυρότερη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

ΚΥΠΕ