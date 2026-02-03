Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Κωνσταντίνος Κωνσταντή, και του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, με αντικείμενο ζητήματα αδειοδότησης αναπτύξεων και διαχείρισης διατηρητέων οικοδομών. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, Πλάτωνας Στυλιανού και Ανδρέας Θεοδότου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ΕΤΕΚ χαιρέτισε τις ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι το Επιμελητήριο έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους.

Απλοποίηση τελών και κανονιστικές αλλαγές

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της ανάπτυξης, τέθηκε η ανάγκη απλοποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών άδειας οικοδομής, καθώς η υφιστάμενη διαδικασία χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και σύνθετη, δημιουργώντας ανομοιομορφία στον υπολογισμό των τελών. Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε ότι προσχέδιο Κανονισμών για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να ακολουθήσει νομοτεχνική επεξεργασία και προώθηση στη Βουλή.

Παράλληλα, κατόπιν εισήγησης του ΕΤΕΚ, προωθείται διάταγμα εξαίρεσης των εργασιών δομοστατικής αναβάθμισης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής, με ένταξή τους στην ειδική διαδικασία κοινοποίησης εξαίρεσης. Το μέτρο θα τεθεί επίσης σε διαβούλευση και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση δομοστατικών αναβαθμίσεων στα κτήρια.

Μη αδειοδοτημένες οικοδομές και διατηρητέα

Αναφορικά με την πρόταση του ΕΤΕΚ για τακτοποίηση υφιστάμενων μη αδειοδοτημένων οικοδομών, το Υπουργείο σημείωσε ότι συμφωνεί επί της αρχής και ότι το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διατηρητέες οικοδομές. Ο Υπουργός παρουσίασε ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης εργασιών συντήρησης και προσθηκών χαμηλού ρίσκου, καθώς και την αύξηση του αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης, ώστε να αντανακλά την άνοδο του κατασκευαστικού κόστους.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ χαιρέτισε τις ενέργειες αυτές, τονίζοντας ότι θα συμβάλουν στην προστασία και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού για τη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) από διατηρητέες οικοδομές, ο οποίος θα λειτουργεί ως «τράπεζα» ΣΔ για τη διάθεση τόσο του συντελεστή όσο και του χρηματικού του αντιτίμου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αντιμετωπίζεται θετικά και ότι θα δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή της.