Την “άνετη θέση” στην οποία βρίσκονται από το καλοκαίρι τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όταν τα επιτόκια προσγειώθηκαν στο 2%, αναμένεται να επιβεβαιώσουν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, χωρίς όμως οι αναλυτές της Τράπεζας να χάνουν από τα μάτια τους τις διεθνείς εξελίξεις.

Η επανάληψη μιας απόφασης για σταθερά επιτόκια του ευρώ έχει τη βάση της στο ότι τα στοιχεία που είναι σε γνώση της ΕΚΤ θέλουν τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να διατηρείται στην περιοχή του 2% (και ίσως λίγο χαμηλότερα), ενώ και η οικονομική δραστηριότητα της Ευρωζώνης δείχνει κάποια μικρά σημάδια σταθεροποίησης. Αυτό δίνει το δικαίωμα στην πρόεδρο της Τράπεζας να μιλάει για ευελιξία που δεν χρειάζεται να εξασκήσει η ΕΚΤ, εκτιμώντας ότι η “ουδέτερη” νομισματική πολιτική που θέλει τα επιτόκια στο 2%, όπου δηλαδή βρίσκεται και ο πληθωρισμός, είναι προς το παρόν η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν θα παύει να ανησυχεί για τη βιωσιμότητα της εμπορικής συμφωνίας, την οποία έκλεισε τον περασμένο Ιούλιο η ΕΕ με τις ΗΠΑ για το θέμα των δασμών και η οποία απειλείται συχνά-πυκνά από τις απειλές Τραμπ προς την ΕΕ, με τελευταίο παράδειγμα τις αντιδράσεις για τη Γροιλανδία. Ωστόσο, στην ΕΚΤ αναπτύσσεται η φιλοσοφία ότι η Τράπεζα θα αντιδράσει όταν έχει κάτι συγκεκριμένα μπροστά της και όχι μόνο απειλές, οι οποίες εξαπολύονται για να ανακληθούν λίγες μέρες μετά.

Αν οι απειλές για νέους δασμούς των ΗΠΑ προς την ΕΕ έρχονται και φεύγουν, εκείνο που έρχεται για να μείνει, είναι η αλλαγή ηγεσίας που αναμένεται να έχουμε τον επόμενο μήνα στην ΕΚΤ, εν μέσω ποινικών διώξεων για τον σημερινό πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Τζερόμ Πάουελ. Η ανάληψη της ηγεσίας της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ από άτομο που επηρεάζεται από την ηγεσία του Λευκού Οίκου θα σημάνει ένα νέο ράλι στις μειώσεις των επιτοκίων του δολαρίου σωρευτικά κατά 1% – ή και παραπάνω – πριν το τέλος του χρόνου.

Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου

Η ΕΚΤ δεν ανησυχεί άμεσα για τη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων. Τούτο με δεδομένο ότι σήμερα τα επιτόκια της Fed βρίσκονται στο 3,75% και σίγουρα οι δομές της οικονομίας των ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της Ευρωζώνης. Ο κρυφός φόβος της ΕΚΤ εντοπίζεται στη σταθερή διολίσθηση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, που έχει φτάσει το 15% σε ένα χρόνο. Η διολίσθηση αυτή θα αναπτύξει εντονότερη δυναμική με τη διαδικασία μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων. Η “λεπτή κόκκινη γραμμή”, την οποία κανείς δεν θέλει να περάσει το αμερικανικό νόμισμα, είναι η ισοτιμία του 1,2 σε σχέση με το ευρώ.

Ένα τόσο “σκληρό” ευρώ θα δυσκολέψει σημαντικά τις εξαγωγές όχι μόνο προς τις ΗΠΑ, αλλά και προς τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους της Ευρωζώνης. Τούτο, με δεδομένο ότι ο εμπορικός πόλεμος τον οποίο έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ, έχει προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι αγορές έχουν θέσει ως επίσημη πρόβλεψη την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο 1,2. Πάνω από αυτήν την ισοτιμία, η οικονομία της Ευρωζώνης θα αρχίσει να έχει προβλήματα και στην εξυπηρέτηση του χρέους της, αλλά και στο πεδίο του πληθωρισμού, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί απότομα. Μία τέτοια απειλή μπορεί να κινητοποιήσει την ΕΚΤ, αφού θα δημιουργήσει οριζόντιο πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα.

capital.gr