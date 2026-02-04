Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να επενδυθεί το αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) στο Χρηματιστήριο, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στο θέμα του αποθεματικού του ΤΚΑ και του δανεισμού της Κυβέρνησης από το Ταμείο, ο Υπουργός είπε ότι το συνολικό αποθεματικό το 2025 του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν περίπου €11,4 δισεκατομμύρια. Όπως εξήγησε, τα €7,5 δισ. προέρχονται από τις συνεισφορές της Κυβέρνησης ως τρίτο μέρος, το €1,5 δισ. είναι οι τόκοι που πληρώνει η Κυβέρνηση από το 2010 πάνω στο αποθεματικό του Ταμείου και τα €2,3 δισ. είναι η συνεισφορά της Κυβέρνησης ως εργοδότη για τους δημοσίους υπαλλήλους. «Από την ίδρυση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση τη νομοθεσία, τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπό μορφήν καταθέσεων στην κεντρική Κυβέρνηση και το πλεόνασμα επενδύεται στην Κυβέρνηση ετησίως πέραν των καταθέσεων που διατηρεί στα τραπεζικά ιδρύματα», σημείωσε. «Άρα, ο δανεισμός της Κυβέρνησης από το αποθεματικό είναι μία πάγια τακτική που ακολουθείται από πολλές κυβερνήσεις», επεσήμανε.

«Με τη συμφωνία του 2010, όπου η διαχείριση του δημόσιου χρέους από την Κεντρική Τράπεζα έχει μεταφερθεί στην Κυβέρνηση, συμφωνήθηκε μία φόρμουλα για την πληρωμή τόκων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία πάσχει», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. «Και αυτή η φόρμουλα πάσχει γιατί ενώ καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό τόκου ώστε να μην είναι κάτω από το μηδέν, δεν υπήρξε πρόβλεψη για το μέγιστο ποσοστό τόκου», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «στα 15 χρόνια που πέρασαν δεν έγινε καμία προσπάθεια για να διορθωθεί αυτή η φόρμουλα».

«Έτσι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια, η Κυβέρνηση πλήρωνε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα πολύ υψηλό επιτόκιο της τάξης του 4,20%, βάσει του οποίου πληρώθηκαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων €468 εκατ. το 2024 και €471 εκατ. το 2025. Έτσι δημιουργείται το πολύ μεγάλο αποθεματικό που έχει σήμερα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», τόνισε.

Επομένως, συνέχισε, «το ερώτημα είναι ‘’η Κυβέρνηση δανείζεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή μήπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επενδύει στην Κυβέρνηση με μία πολύ καλή απόδοση; Πού θα έμπαινε ένα δισεκατομμύριο και θα είχε απόδοση 4,5%;’’ Το άλλο ερώτημα είναι ‘’οι καταθέσεις που έχει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις τράπεζες δίνουν καλύτερες αποδόσεις από την επένδυση στην κυβέρνηση που πλήρωνε 4,5%;’’», διερωτήθηκε.

«Παρά ταύτα», είπε ο Μάκης Κεραυνός, «η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν αρχίσει την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του συστήματος συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να επενδύει σε παραγωγικές και αποδοτικές επενδύσεις και να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κυβέρνηση και σε προγραμματισμένο χρόνο να εξοφληθούν όλες οι οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

«Επομένως», υπογράμμισε, «οποιαδήποτε κινδυνολογία απορρίπτεται πρώτα από όλα από τα θετικά σχόλια και τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυπριακή οικονομία, από τις συνεχείς αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, από τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και ανθεκτικότητας της οικονομίας, από την κάθετη μείωση του δημόσιου χρέους από το 80% που παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση στο 55% σήμερα, που μας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερωθούν οικονομικές δυνάμεις και δυνατότητες για να συνεχίσουμε την οικονομική πολιτική, την κοινωνική μας πολιτική και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη βάλει σε εφαρμογή η Κυβέρνηση, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση και άλλες που προωθεί».

Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε «ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να επιτρέψει να επενδυθούν τα αποθεματικά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα χρηματιστήρια, όπως κάποτε ήταν πρόθεση, που ούτε στην Αμερική δεν επενδύονται χρήματα των κοινωνικών ασφαλίσεων στα χρηματιστήρια».

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι «μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα μπορέσουμε να έχουμε ένα έτοιμο νομοσχέδιο για να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή».

«Βεβαίως, δεν είναι ένα απλό έργο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαδικασία και το πού θα επενδύουν τα χρήματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να συνεχίσουν να έχουν την ασφάλεια που νιώθουν σήμερα», διευκρίνισε.

«Η Κυβέρνηση δανείζεται μεν και αξιοποιεί κάποια χρήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά ταυτόχρονα μέσα από την πολιτική της έχει δημιουργήσει μία οικονομία σταθερή, μία οικονομία που προσφέρει ασφάλεια και εγγυήσεις όχι μόνο για τους Κύπριους πολίτες, αλλά και για τους ξένους επενδυτές», κατέληξε.

ΚΥΠΕ