Μηνύματα προς την Kυβέρνηση στέλνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, τονίζοντας ότι «οι αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή δημοσιονομική θέση για να κατευθύνουν επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Σε ομιλία του στο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Ινστιτούτων (EUIFI), με τίτλο «Δημοσιονομική διαχείριση σε καιρούς αλλαγών: οι αρχικές αντιδράσεις», ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης αναφερόμενος στην Κύπρο σημείωσε ότι, χάρη στην ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ και τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, το δημόσιο χρέος της χώρας έχει τεθεί σε σταθερά καθοδική πορεία. Υπέδειξε ότι «κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να θέτει την παραγωγικότητα στον πυρήνα της, καθώς τα κέρδη παραγωγικότητας ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, η Κύπρος έχει έναν επιπλέον λόγο να διατηρεί επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, καθώς είναι μια μικρή, ανοιχτή οικονομία, ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς».

Στην ομιλία του ανέφερε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία από μόνη της δεν αρκεί. «Ναι, θα πρέπει να διατηρήσουμε δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας σε περίπτωση αντιξοοτήτων, αλλά θα πρέπει να δαπανήσουμε πιο έξυπνα, να επενδύσουμε σε πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», σημείωσε.

Ο κ. Πατσαλίδης υπέδειξε ότι πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας, χωρίς να καταπνίξουμε την ανάπτυξη. Διαφορετικά, τόνισε, «διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτού που έχει χαρακτηριστεί ως δημοσιονομική στασιμότητα, δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας εις βάρος των παραγωγικών επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Δημοσιονομικά Συμβούλια έχουν να διαδραματίσουν ρόλο, εντοπίζοντας τα τρωτά σημεία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον δημοσιονομικό σχεδιασμό».

Ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι, παρότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και οι διαρθρωτικές προκλήσεις επιμένουν. Επιπλέον, το τρέχον περιβάλλον φαίνεται να θέτει πρόσθετες προκλήσεις στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο. «Πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί η δημοσιονομική πολιτική σε αυτές τις προκλήσεις;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η απάντηση είναι γνωστή. «Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, σε στοχευμένες δαπάνες σε τομείς που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, στηρίζουν τη δυνητική παραγωγή και τις στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα εδραιώνουν τα δημόσια οικονομικά τους», ανέφερε.

«Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση των δαπανών για υποδομές και εκπαίδευση, με ταυτόχρονη διατήρηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης σε σταθερά επίπεδα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη», ανέφερε ο διοικητής.

Σημείωσε ότι τέτοια μέτρα έχουν σημασία και για τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης μπορεί να καταστήσει το έργο τους πιο δύσκολο. «Προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν το δυνητική παραγωγή, όχι μόνο διευκολύνουν τη μείωση του χρέους, αλλά μειώνουν και τις πληθωριστικές πιέσεις μακροπρόθεσμα», τόνισε.