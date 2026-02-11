Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενόψει της Άτυπης Συνόδου της Πέμπτης στο Άλντεν Μπίσεν, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κόστους ζωής.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί θεμέλιο όχι μόνο της ευημερίας, αλλά και της ασφάλειας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη, σημειώνοντας πως η επιρροή της ΕΕ στη διεθνή σκηνή συνδέεται άμεσα με την οικονομική της ισχύ.

Αναφέρθηκε σε σειρά πρωτοβουλιών που έχει ήδη δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των οποίων το Clean Industrial Deal, η δημιουργία εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης και γιγαντοστασίων, καθώς και η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών. Παράλληλα, έκανε λόγο για απλοποίηση της νομοθεσίας και εφαρμογή στοχευμένων σχεδίων δράσης για καίριους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η χαλυβουργία και η χημική βιομηχανία.

«Αυτή είναι η νοοτροπία επείγουσας δράσης που υποσχεθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα όσα έχουμε θέσει ως στόχο», ανέφερε.

Στο πεδίο του εμπορίου, τόνισε ότι μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη προϋποθέτει ανεξαρτησία. Όπως επισήμανε, οι εξαρτήσεις ενδέχεται να μετατραπούν σε εργαλεία πίεσης, γι’ αυτό και η ΕΕ οφείλει να άρει τα εμπόδια στις στρατηγικές αλυσίδες αξίας. Στις βασικές προτεραιότητες εντάσσονται η ενίσχυση της παραγωγής εντός της Ένωσης και η διεύρυνση του δικτύου αξιόπιστων εταίρων.

«Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στο άνοιγμα νέων αγορών και ευκαιριών ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες συμφωνίες με το Μεξικό, την Ινδονησία και την Ελβετία, καθώς και στη συμφωνία με την Ινδία, που ανοίγει πρόσβαση σε αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε ό,τι αφορά την Ενιαία Αγορά, επεσήμανε ότι τα εσωτερικά εμπόδια στην ΕΕ είναι τριπλάσια σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που πλήττει την ανταγωνιστικότητα. «Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά την οδηγούμε με το χέρι στο φρένο», είπε, ανακοινώνοντας ότι τον επόμενο μήνα η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέο καθεστώς με την ονομασία «EU Inc», το οποίο θα επιτρέπει την ίδρυση επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος εντός 48 ωρών, πλήρως ηλεκτρονικά. Το μέτρο, όπως ανέφερε, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη διασυνοριακή δραστηριοποίηση.

Αναφερόμενη στις κεφαλαιαγορές, τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται μια μεγάλη, βαθιά και ρευστή αγορά κεφαλαίου, στα πρότυπα των ΗΠΑ. «Εδώ έχουμε 27 διαφορετικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, καθένα με τον δικό του εποπτικό μηχανισμό, και πάνω από 300 χώρους συναλλαγών. Αυτό είναι κατακερματισμός σε υπερβολικό βαθμό», ανέφερε, καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν εντός του έτους τις προτάσεις για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Για την ενέργεια, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για τη μείωση του κόστους ζωής. Όπως ανέφερε, οι τιμές παραμένουν υψηλές και ασταθείς λόγω ελλιπών διασυνδέσεων και δικτύων, καθώς και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Επεσήμανε ότι η ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο κοστίζει 34 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ από το φυσικό αέριο υπερβαίνει τα 100 ευρώ. «Οι αριθμοί είναι σαφείς. Οι χαμηλές εκπομπές άνθρακα δεν είναι μόνο καθαρές και εγχώριες. Μας δίνουν περισσότερη ανεξαρτησία, περισσότερη ασφάλεια και μειώνουν το κόστος», είπε, ανακοινώνοντας επενδύσεις σε υποδομές για την απρόσκοπτη ροή καθαρής ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Τέλος, στάθηκε στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δαπανούν σχεδόν όσα επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη για διοικητικά βάρη. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε, ζητώντας εκτεταμένο ρυθμιστικό εξορθολογισμό και κατάργηση υπερβολικών εθνικών ρυθμίσεων που δημιουργούν νέα εμπόδια στην Ενιαία Αγορά.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτητα και ενότητα. «Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνουμε την Ευρώπη ταχύτερη και ισχυρότερη», είπε, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων. «Αυτή είναι η στιγμή για ενότητα και επείγουσα δράση», κατέληξε.