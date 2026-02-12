Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται οι κανονισμοί που ενισχύουν τον έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέες οικοδομές, μετά τη συζήτησή τους στην Επιτροπή Εσωτερικών.

Οι ρυθμίσεις θεσμοθετούν την υποχρεωτική επίβλεψη ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών, καλύπτοντας τόσο νέες μονάδες όσο και υφιστάμενα κτίρια, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική, σημειώνοντας ότι ενισχύει τη διαδικασία ελέγχου και επιτρέπει στην Κύπρο να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως ανέφερε, το θέμα προωθείται με συνοπτικές διαδικασίες προς ψήφιση, ώστε να διασφαλιστεί επίβλεψη σε όλες τις περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως τεχνικού συμβούλου του κράτους, στη διαμόρφωση των κανονισμών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, έκανε λόγο για αποκατάσταση νομοθετικού κενού που υφίσταται εδώ και περίπου 20 χρόνια. Όπως σημείωσε, η ρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον σε θέματα ασφάλειας και παρακολούθησης έργων, προβλέποντας υποχρεωτική επίβλεψη από αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, ηλεκτρολόγο και μηχανολόγο.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο αύξησης κόστους, ο ίδιος ανέφερε ότι, με ολιστική προσέγγιση, το συνολικό κόστος μπορεί να μειωθεί μέσω της σωστής μελέτης, διαστασιολόγησης και επίβλεψης των εργασιών. Πρόσθεσε ότι το κόστος των μελετών και επιβλέψεων είναι προσιτό, ενώ το όφελος για τον πολίτη σημαντικό.

Οι κανονισμοί προβλέπουν επίσης ότι σε περιπτώσεις πλημμελούς επίβλεψης θα ενεργοποιούνται διαδικασίες πειθαρχικού παραπτώματος, οι οποίες μπορεί να φθάσουν έως και την αφαίρεση επαγγελματικής άδειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

