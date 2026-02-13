Στα πόδια των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας βρίσκεται ο καθορισμός του νέου ωραρίου λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνεται στην κυβερνητική πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αναψυχής. Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται τα κενά και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, στον τομέα της εστίασης.

Επίσης, γίνεται κατηγοροποίηση των κέντρων εστίασης, ενώ αλλάζει και το ωράριο λειτουργίας τους. Λόγω των έντονων αντιδράσεων που υπήρχαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, η Κυβέρνηση προχώρησε σε αναθεώρηση του νομοσχεδίου, το οποίο συζητά σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίες η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εφαρμόζεται ο κανονισμός του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τον οποίο η κατ’ άρθρον συζήτηση νομοσχέδιου γίνεται μεταξύ των βουλευτών.

Συγκεκριμένα, μειώθηκαν οι κατηγορίες των κέντρων αναψυχής και διαφοροποιείται το ωράριο λειτουργίας ανάλογα με την εποχή. Τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να τις λάβει η Ολομέλεια της Βουλής. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να οδηγηθεί μέχρι τον Απρίλιο στην Ολομέλεια του Σώματος, πριν από τη αυτοδιάλυση του Κοινοβουλίου για τις βουλευτές εκλογές.

Οι αλλαγές στο νομοσχέδιο

Οι αλλαγές που επήλθαν ειδικά για το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας είναι οι εξής:

-Υποστατικά εστίασης, μπυραρίες και μπαρ, για την περίοδο 1η Μαίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη καθώς και την Κυριακή, θα μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 2:30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, Παρασκευή και Σάββατο μπορούν να λειτουργούν από τις 7:00 πρωί μέχρι τις 3:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Εξάλλου, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30η Απριλίου τα συγκεκριμένα κέντρα αναψυχής θα λειτουργούν από τη Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή από τις 7:00 μέχρι τις 2:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σημειώνεται πως την Παρασκευή και το Σάββατο ια μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 3:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται πως στο αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν πως τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι πιτσαρίες,οι καφετέριες και τα σνακ μπαρ θα ήταν ανοιχτά από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 1:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

-Οι αίθουσες και οι χώροι δεξιώσεων, τα μουσικοχορευτικά, οι δισκοθήκες και καμπαρέ, από την 1η Μαϊου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, καθώς και την Κυριακή μπορούν να λειτουργούν από τις 8:00 το βράδυ μέχρι τις 2:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Παρασκευή και Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 3:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30η Απριλίου τις καθημερινές και την Κυριακή θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8:00 το βράδυ μέχρι τις 2:00 το πρωί και την Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι τις 3:00 το πρωί.

Το αρχικό νομοσχέδιο προέβλεπε πως οι αίθουσες και χώροι δεξιώσεων κλειστού τύπου θα λειτουργούνσαν από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Οι ανοιχτού τύπου χώροι δεξιώσεων, δηλαδή οι υπαίθριοι, θα ήταν ανοικτοί από τις 8:00 μέχρι τις 1:30 της επόμενης ημέρας. Επίσης τα μουσικοχορευτικά κέντρα κλειστού τύπου θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 5:00 το πρωί και τα υπαίθρια υποστατικά θα ήταν ανοιχτά από τις 20:00 μέχρι 1:30 το πρωί.

Από την άλλη, οι δισκοθήκες και τα καμπαρέ θα ήταν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 20:00 μέχρι 5:00 της επόμενης ημέρας. Παραμένει η πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να αποφασίσουν την παράταση ή τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας των χώρων αναψυχής, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες τον χρόνο.