Προβληματισμό για την εικόνα που δημιουργείται από τον τοκισμό και ανατοκισμό στα δάνεια που διαχειρίζονται εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα «μας απασχολεί» και τελεί υπό εξέταση.

Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα μελετάται στη βάση στοιχείων που διαθέτει κυρίως η Κεντρική Τράπεζα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συσσώρευσης χρέους στα δάνεια που χειρίζονται οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σημείωσε ότι «είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα του τοκισμού και ανατοκισμού δημιουργεί αυτή την εικόνα», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο εξετάζει τα διαθέσιμα δεδομένα.

Διαβουλεύσεις και επόμενα βήματα

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, όπου –όπως είπε– αντάλλαξαν απόψεις για σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των τοκισμών.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση ή η υιοθέτηση σχεδίου όπως το «ενοίκιο έναντι δόσης», απάντησε ότι «ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο», τονίζοντας πως οι κινήσεις στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να είναι προσεκτικές, καθώς η χώρα αξιολογείται από διεθνείς φορείς. Παράλληλα, επανέλαβε ότι υπάρχει προβληματισμός και το θέμα μελετάται.

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις

Σε σχέση με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης περί εγκληματικότητας εντός επιχειρήσεων, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι δεν υπάρχει αδυναμία στους ελέγχους, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις ελέγχονται και υπάρχει στενή συνεργασία με την αστυνομία.

Όπως πρόσθεσε, γνωρίζει το θέμα «από πρώτο χέρι», καθώς υπογράφει για την εξέταση οικονομικών στοιχείων και λογαριασμών, υπογραμμίζοντας ότι υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί ελέγχου.