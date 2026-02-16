Η έκδοση περισσότερου κοινού ευρωπαϊκού χρέους τίθεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup, καθώς η ανάγκη άμεσων μεγάλων επενδύσεων για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας αποκτά χαρακτήρα κατεπείγοντος. Το ζήτημα επανέρχεται με ένταση, την ώρα που διαμορφώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς και πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια ενός νέου γύρου ευρωομολόγων.

Σύμφωνα με τις θέσεις που καταγράφονται, Γερμανία και Ιταλία ζητούν ο νέος κοινός δανεισμός να χρηματοδοτεί αποκλειστικά μεγάλες κοινές επενδύσεις και στοχευμένες ενισχύσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αποκλείοντας τη χρήση των πόρων για πολιτικές συνοχής ή αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, η Γαλλία υποστηρίζει μια ολιστική αξιοποίηση των κεφαλαίων, που θα καλύπτει τόσο την καινοτομία όσο και τη στήριξη παραδοσιακών κλάδων, περιλαμβανομένης της γεωργίας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό κοινών υποδομών σε τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και δίκτυα ενέργειας—ιδίως για κράτη με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η αντιπαράθεση αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη άτυπη Σύνοδο Κορυφής, όπου ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι τα νέα ευρωομόλογα δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές συνοχής ή γεωργικές επιδοτήσεις. Στο παρασκήνιο, οι υπουργοί Οικονομικών αναζητούν συμβιβασμό ή τουλάχιστον οδικό χάρτη συνέχισης των διαπραγματεύσεων, με αποφάσεις να θεωρούνται αναγκαίες «το συντομότερο δυνατό».

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην ατζέντα

Στη διευρυμένη σύνθεση του σώματος θα συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που αυξάνουν τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, από τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με το Ιράν έως τη συνέχιση του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις του στην ΕΕ.

Πρεμιέρα για την «ομάδα των έξι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρώτη παρουσίαση της πρωτοβουλίας της λεγόμενης «ομάδας των έξι», με επικεφαλής τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και τη συμμετοχή Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και Πολωνίας. Η πρόταση εστιάζει στην επιτάχυνση τεσσάρων συγκεκριμένων δράσεων:

Ενοποίηση καταθέσεων και αποταμιεύσεων ύψους περίπου €10 τρισ. στην ΕΕ, ώστε να κατευθυνθούν σε μεγάλες κοινές επενδύσεις. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, με άρση εμποδίων μεταξύ κρατών-μελών και μείωση γραφειοκρατίας. Ενίσχυση κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκατάσταση εφοδιαστικών αλυσίδων για κρίσιμα ορυκτά που απαιτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: πώς θα αυτοπροσδιοριστεί θεσμικά η «ομάδα των έξι» εντός της ΕΕ, αν θα επιδιώξει ρόλο ηγετικής ομάδας και ποια θα είναι η σχέση της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

