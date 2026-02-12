Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση του Εμανουέλ Μακρόν για έκδοση ευρωομολόγων, την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος διατύπωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του σε έξι ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Politico, υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος από το περιβάλλον του Καγκελαρίου ανέφερε ότι η πρόταση θεωρείται αποπροσανατολιστική σε σχέση με την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας πως το βασικό ζήτημα για την Ευρώπη είναι το πρόβλημα παραγωγικότητας.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2028-2034 και όχι να αντιμετωπιστεί μέσω κοινής έκδοσης χρέους.

Την ίδια ώρα, η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσέρχεται στη Σύνοδο της Πέμπτης με πακέτο προτάσεων που επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στην επιτάχυνση εμπορικών συμφωνιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Όπως σχολιάζεται, οι θέσεις Βερολίνου και Παρισιού απομακρύνονται στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ο Μακρόν εμφανίζεται να στηρίζει περισσότερο προστατευτικά μέτρα, ενώ ο Μερτς δίνει έμφαση στην παραγωγικότητα και φέρεται να ενισχύει τη συνεργασία του με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η διαφωνία για τα ευρωομόλογα αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της ΕΕ ως προς τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη στρατηγική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.