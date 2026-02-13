Η χθεσινή άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ σε κάστρο έξω από τις Βρυξέλλες ήταν πολύωρη, ολοκληρώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Κύπρου και οι πρώτες πληροφορίες για όσα αναφέρθηκαν στη διάρκειά της από τους 27 ηγέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η συχνότερη αξιοποίηση της θεσμικής επιλογής της «ενισχυμένης συνεργασίας», προκειμένου να παρακάμπτονται τα βέτο κάποιων χωρών και να μην επιβραδύνονται οι διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων είναι η τάση που κερδίζει πολλούς υποστηρικτές μεταξύ των ηγετών των χωρών μελών.

Η ενισχυμένη συνεργασία προβλέπεται μέσα από τις συνθήκες της ΕΕ ως ασφαλιστική δικλείδα για την προώθηση αποφάσεων και πολιτικών που δεν εξασφαλίζουν ομοφωνία, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η συναίνεση τουλάχιστο εννέα κρατών. Αν η προϋπόθεση των εννέα κρατών τηρείται, τότε τα εννέα κράτη -ή περισσότερα- μπορούν να προχωρήσουν σε λήψη και υλοποίηση αποφάσεων.

Αν επιβεβαιωθούν σήμερα οι πληροφορίες ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών αναγνωρίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ενισχυμένη συνεργασία για να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που προκαλούν τα βέτο κάποιων -λίγων- κρατών, θα δικαιωθούν όσοι επέμεναν τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ευρώπη των δύο (ή περισσότερων) ταχυτήτων είναι πιο κοντά από ποτέ.

Πάντως, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χθες με πολλή σαφήνεια: «Η φιλοδοξία μας πρέπει πάντα να είναι να λαμβάνονται αποφάσεις με συμφωνία των 27 κρατών μελών.

Ωστόσο, όπου η έλλειψη προόδου μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα ή την ικανότητά μας να δράσουμε , δεν πρέπει να αντισταθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που προβλέπουν οι Συνθήκες για ενισχυμένη συνεργασία». Δηλαδή, λήψη αποφάσεων από τουλάχιστο εννέα κράτη. Ήδη χθες, 19 κράτη, μεταξύ τους και η Κύπρος, συμμετείχαν σε άτυπη συνάντηση για την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την οποία συγκάλεσαν Γερμανία και Ιταλία.

Μετά το τέλος της άτυπης συνόδου, που διεξήχθη σε διάφορα επίπεδα και χρονικά στάδια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έγραψε στο X:

«Οι ηγέτες της ΕΕ είναι ενωμένοι ως προς την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του δυναμισμού της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη». Ο ίδιος, ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι για τη συμβολή του στη συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα ενέργειας, κεφαλαιαγορών και στρατηγικών βιομηχανιών, καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, για την «οπτική» του σχετικά με το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

Η «άλλη» σύνοδος

Στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άλτεν Μπίσεν, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βέλγο Πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, φιλοξένησαν μια άλλη συνάντηση -αναφέρθηκε ως άτυπη ομάδα εργασίας– που επικεντρώθηκε στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Ουγγαρία.

Η συζήτηση των 19 ηγετών επικεντρώθηκε στις τρεις βασικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών που προετοίμασαν σε non-paper από κοινού η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιo. Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, τη ρυθμιστική απλοποίηση και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το έγγραφο, καλεί σε γενικευμένες αποσύρσεις και απλουστεύσεις ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, σε ένα είδος «καθαρισμού» παλαιών ή ασύμβατων νομοθετικών προτάσεων και σε θέσπιση μηχανισμού «φρένου» όταν νέες νομοθεσίες δημιουργούν υπέρμετρο διοικητικό κόστος για επιχειρήσεις και εθνικές αρχές. Ακόμη, μετατοπίζει τη συζήτηση στο κομμάτι της χρηματοδότησης, στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, τη δημιουργία πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου και δευτερογενούς αγοράς, καθώς και αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, χωρίς να θίγεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, αναφέρει το ΚΥΠΕ, στις πρωτοβουλίες που κρίνονται αναγκαίες για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με αφετηρία την ταχεία αναθεώρηση των μηχανισμών φορολόγησης των εκπομπών, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM). Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεση και πιστή υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ηγέτες που έλαβαν μέρος στην προπαρασκευαστική συνάντηση, συμφώνησαν να επαναλάβουν το συντονισμό στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, προκειμένου να διατηρηθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και να συμβάλουν στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και σαφών χρονοδιαγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δηλώσεις Κόστα μετά τη σύνοδο

Μετά τη σύνοδο, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είπε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Συμβουλίου:

«Σήμερα, οι ηγέτες πραγματοποίησαν μια στρατηγική συζήτηση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Σχετικά με το πώς να οικοδομήσουμε μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, που θα προωθήσει την ευημερία μας, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και θα διασφαλίσει την οικονομική προσιτότητα.

Οι σημερινές συζητήσεις στο Alden Biesen έφεραν νέα ενέργεια και ένα κοινό αίσθημα του επείγοντος γύρω από αυτόν τον στόχο. Και, το πιο σημαντικό, σήμερα ανοίξαμε το δρόμο για να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Καταρχάς, υπάρχει ομοφωνία να συνεχίσουμε να προωθούμε το φιλόδοξο πρόγραμμα απλούστευσης των διαδικασιών της ΕΕ, όπως αυτό αναπτύχθηκε στην πρόσφατη επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τους ηγέτες.