Στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άλτεν Μπίσεν, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βέλγο Πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, φιλοξένησαν την εναρκτήρια συνάντηση μιας νέας άτυπης ομάδας εργασίας αφιερωμένης στα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλάτσο Κίτζι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, πέραν της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεκαέξι ακόμη κράτη-μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Ουγγαρία.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Συνάντηση για την ανταγωνιστικότητα Ξενοδοχείο Martin’s Rentmeesterij, Μπιλζέν, Βέλγιο O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Καγκελάριου της Γερμανίας, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Πρωθυπουργού του Βελγίου.

Η συζήτηση των ηγετών επικεντρώθηκε στις τρεις βασικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών που προετοίμασαν σε non-paper από κοινού η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιo. Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, τη ρυθμιστική απλοποίηση και τη μείωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και μια φιλόδοξη και ταυτόχρονα πραγματιστική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο, καλεί σε γενικευμένες αποσύρσεις και απλουστεύσεις ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, σε ένα είδος «καθαρισμού» παλαιών ή ασύμβατων νομοθετικών προτάσεων και σε θέσπιση μηχανισμού «φρένου» όταν νέες νομοθεσίες δημιουργούν υπέρμετρο διοικητικό κόστος για επιχειρήσεις και εθνικές αρχές. Ακόμη, μετατοπίζει τη συζήτηση στο κομμάτι της χρηματοδότησης, στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, τη δημιουργία πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου και δευτερογενούς αγοράς, καθώς και αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, χωρίς να θίγεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Συνάντηση για την ανταγωνιστικότητα Ξενοδοχείο Martin’s Rentmeesterij, Μπιλζέν, Βέλγιο O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με θέμα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Καγκελάριου της Γερμανίας, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Πρωθυπουργού του Βελγίου.

Επιστρέφοντας στην προπαρασκευαστική συνάντηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες που κρίνονται αναγκαίες για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με αφετηρία την ταχεία αναθεώρηση των μηχανισμών φορολόγησης των εκπομπών, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM). Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεση και πιστή υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ηγέτες που έλαβαν μέρος στην προπαρασκευαστική συνάντηση, συμφώνησαν να επαναλάβουν το συντονισμό στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, προκειμένου να διατηρηθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και να συμβάλουν στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και σαφών χρονοδιαγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΥΠΕ