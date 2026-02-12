Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα είναι το αποκλειστικό θέμα που θα συζητήσουν σήμερα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμενο της άτυπης συνόδου στο κάστρο Άλντεν Μπίεσεν στο Ράικχοφεν, είναι η ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης που βρίσκεται στο Βέλγιο, πριν από την έναρξη της άτυπης συνόδου θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομάδας Ευρωπαίων ηγετών για ζητήματα ανταγωνιστικότητας, η οποία συγκαλείται με πρωτοβουλία της Ιταλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του τύπου σε επίπεδο ηγετών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στο συγκεκριμένο ζήτημα και την ανάγκη διαμόρφωσης κοινών, άμεσων και εφαρμόσιμων απαντήσεων.

Η ολοήμερη άτυπη σύνοδος θα αρχίσει με ανταλλαγή απόψεων των ηγετών με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες εργασίας με παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν εισηγήσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στη βάση των σχετικών εκθέσεων που έχουν υποβάλει.

Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες ο «Φ» επικοινώνησε, υπογράμμισαν πως η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα είναι ύψιστης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ υπέδειξαν πως πάγια θέση της Λευκωσίας είναι ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να οδηγήσουν σε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως συνέβη και με πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει σημειώσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει την ανταγωνιστικότητα ψηλά στις προτεραιότητές της, επιδιώκοντας απτή πρόοδο σε κρίσιμους φακέλους που επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Η σημερινή σύνοδος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτάχυνση των σχετικών πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες και της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση συγκεκριμένης και στοχευμένης ατζέντας, με έμφαση στην ενιαία αγορά, την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και την εμπορική πολιτική της Ένωσης.

Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με στρατηγική αυτονομία

Τον ρόλο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ανέδειξε η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, σε παρέμβασή της, χθες Τετάρτη, σε συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με θέμα τις επείγουσες δράσεις για την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και τη μείωση του κόστους ζωής, «από την έκθεση Ντράγκι στην πραγματικότητα». Η κ. Ραουνά υπογράμμισε πως η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Εξάλλου, σημείωσε στην ομιλία της ότι η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία σε μια περίοδο αυξημένης απρόβλεπτης κατάστασης και αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών εντάσεων, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής μας ανάπτυξης, της κοινωνικής προόδου και της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ευημερίας μας».

Η κ. Ραουνά επισήμανε ότι για την κυπριακή Προεδρία η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας ότι αποτελεί «προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία» και ότι συνιστά «βασική προτεραιότητα για την κυπριακή Προεδρία, η οποία έχει θέσει την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο επίκεντρο των δράσεών της, ως το αναγκαίο επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Επισήμανε, ακόμη, την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής παράλληλα με την οικονομική ευημερία.

Αναφερόμενη στις πιέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ότι αυτές προέρχονται, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της Ένωσης, επισημαίνοντας πως «εξωτερικά, οι πιέσεις εκδηλώνονται κυρίως μέσω της εργαλειοποίησης των εξαρτήσεων, ενώ εσωτερικά αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις που απορρέουν από τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τα εμπόδιά της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», για να επισημάνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας να δράσουμε με τόλμη και να δράσουμε τώρα».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο έργο που έχει ήδη γίνει μετά τις εκθέσεις των Ενρίκο Λέττα και Μάριο Ντράγκι το 2024, επισημαίνοντας ότι, τόσο για την ενιαία αγορά, όσο και για την ανταγωνιστικότητα αντίστοιχα, «έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο».