Την ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο προεδρεύων του οργάνου και Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών διαδικασιών είναι ευπρόσδεκτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται άλλο κατακερματισμό.

Κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στην πρωτοβουλία των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, γνωστή ως «Ε6», σημειώνοντας ότι η ανάγκη επιτάχυνσης είναι υπαρκτή, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, χωρίς όμως να τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνοχή της Ένωσης.

Σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι στο καθιερωμένο πρωινό εργασίας θα υπάρξει ενημέρωση από τον επικεφαλής του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας. Κατά την επίσημη συνεδρίαση, οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν το προτεινόμενο πακέτο επικουρικών συντάξεων, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο πυλώνα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, μετά την πρόσφατη απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών για πακέτο ύψους €90 δισ.. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος, όπως σημείωσε, θα είναι ο τελευταίος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα εξετάσουν τροπολογίες στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, αναμένεται και επανενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την Αυστρία.

Ερωτηθείς εκ νέου για την πρωτοβουλία «Ε6», ο Υπουργός επανέλαβε ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι αναγκαία, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ενιαία πορεία της ΕΕ και να αποφεύγονται κινήσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τον κατακερματισμό.

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της ολοκλήρωσης των χρηματαγορών και την πρόταση για συγκέντρωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι υπάρχει γενική σύγκλιση, προσθέτοντας ωστόσο πως απαιτείται περαιτέρω διάλογος για την επίτευξη πλήρους συναίνεσης μεταξύ των κρατών-μελών.

ΚΥΠΕ