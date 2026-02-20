Τη μία πρόταση νόμου μετά την άλλη, που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις, καταθέτουν στη Βουλή τα κόμματα, έτσι ώστε αυτές να συζητηθούν μαζί με τις υπόλοιπες που εκκρεμούν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στις 9 Μαρτίου. Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής κατατέθηκαν άλλες τέσσερις προτάσεις από τη ΔΗΠΑ και τους Οικολόγους, καθώς και από τους βουλευτές του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία και Χρίστο Ορφανίδη, οι οποίες αγγίζουν τόσο τους πρωτοφειλέτες όσο και τους εγγυητές ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων.

Μάλιστα, μέχρι τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια επιτροπή θα καταθέσουν προτάσεις και άλλα κόμματα. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πως, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων εξαιτίας της αυτοδιάλυσης της Βουλής, τίθεται το ερώτημα εάν θα προλάβουν να συζητηθούν εις βάθος οι προτάσεις και εάν τα κόμματα θα καταφέρουν να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή φόρμουλα.

Πάντως, η πλειοψηφία των κομμάτων θέλει πάση θυσία να αλλάξει το νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις, ως τελευταία πράξη πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Δεν επιθυμούν να αποφασίσει η επόμενη Βουλή, καθώς μέχρι να συσταθεί και να πιάσουν δουλειά οι νέες επιτροπές θα τους βρει το Φθινόπωρο, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να παραμένουν απροστάτευτοι.

Παρόλο που αρχικά προγραμματιζόταν πως η τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής με την υφιστάμενη σύνθεση θα πραγματοποιείτο στις 2 Απριλίου, ωστόσο οι βουλευτές θα επιστρέψουν στα έδρανα μετά και το Πάσχα, με την τελευταία συνεδρία του Νομοθετικού Σώματος να υλοποιείται στις 23 Απριλίου.

Τι προβλέπουν οι προτάσεις

Οι τέσσερις νέες προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν χθες προβλέπουν τα εξής:

-Η πρόταση νόμου της ΔΗΠΑ προβλέπει πάγωμα των εκποιήσεων κύριων κατοικιών αξίας μέχρι €350 χιλ. μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τους εισηγητές, η αναστολή δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα έναντι του χρηματοπιστωτικού συστήματος ούτε αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της στρατηγικής αθέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Αντιθέτως, σημειώνουν, συνιστά αναγκαίο και προσωρινό μέτρο, ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην κυβέρνηση, στη Βουλή και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τη διόρθωση στρεβλώσεων, την κάλυψη νομοθετικών κενών, την αξιοποίηση υφιστάμενων διατάξεων που δεν εφαρμόζονται επαρκώς μέχρι σήμερα, καθώς και για την τροποποίηση συναφών νομοθεσιών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου.

-Με την πρώτη πρόταση νόμου των Οικολόγων δίνεται η ευχέρεια στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο να εξετάζει παράπονα για την επιβεβαίωση του χρέους, μετά την παραλαβή επιστολής Τύπου «Ι» από τον ενυπόθηκο οφειλέτη.

-Η δεύτερη πρόταση νόμου των Οικολόγων προβλέπει πως, σε περίπτωση συνέχισης των προσπαθειών πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, να διατηρείται η υποχρέωση εφαρμογής επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.

-Η πρόταση νόμου των Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Ορφανίδη επιδιώκει να διασφαλίσει πως, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής δεν προχωρήσει στην εκποίηση του ακινήτου και δεν εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη, είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τη δυνατότητα να εκποιήσει όλες τις εμπράγματες εξασφαλίσεις προτού κινηθεί κατά του εγγυητή. Επιπλέον, εάν το ενυπόθηκο ακίνητο πωληθεί, τότε η ευθύνη του εγγυητή θα περιορίζεται στο κεφάλαιο της σύμβασης εγγύησης. Η ίδια ρύθμιση θα εφαρμόζεται και σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης εναντίον εγγυητή, νοουμένου ότι στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης σε αγωγή ο ενυπόθηκος δανειστής εξασφάλισε διάταγμα πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου και δεν επέλεξε να το εφαρμόσει.

Υπενθυμίζεται πως, πριν από μερικές εβδομάδες, πρόταση νόμου για την προστασία των εγγυητών κατέθεσαν ΔΗΣΥ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και ανεξάρτητοι βουλευτές.