Πολύ καλά τα πήγε η Τράπεζα Κύπρου μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων, με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management Unit, REMU) να επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικών υπεραξιών.

Συγκεκριμένα, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, οι πωλήσεις των ανακτηθέντων ακινήτων από τις αρχές του 2019 ανέρχονται σε περίπου €1,4 δισ. και υπερβαίνουν την αξία των ακινήτων που ανέλαβε κατά την ίδια περίοδο, ύψους €0,5 δισ.

Κατά τη χρήση του 2025, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €264 εκατ. (σε λογιστική αξία), σε σύγκριση με πωλήσεις ύψους €175 εκατ. το 2024, με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους περίπου €12 εκατ. το 2025 (σε σύγκριση με κέρδη ύψους €1 εκατ. κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων ανέλαβε ακίνητα ύψους €10 εκατ. κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με προσθήκες ύψους €30 εκατ. κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ανακτηθέντα ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €377 εκατ., σε σύγκριση με €419 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και €660 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 43% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μεγαλύτερη πώληση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΔΑ τον Ιούνιο του 2025. Από τον Ιούνιο του 2025, η ΔΔΑ πέτυχε ήδη τον στόχο της για μείωση αυτού του χαρτοφυλακίου σε περίπου €0,5 δισ. μέχρι το τέλος του 2025.

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν όλες τις κατηγορίες ακινήτων, με περίπου 43% των πωλήσεων σε μεικτή αξία κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 να αφορούν γη.

Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η ΔΔΑ προχώρησε στην εκτέλεση αγοραπωλητηρίων συμφωνιών για 382 ακίνητα, με τιμή συμβολαίου ύψους €290 εκατ., σε σύγκριση με αγοραπωλητήριες συμφωνίες για 486 ακίνητα, με τιμή συμβολαίου ύψους €194 εκατ., κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επιπρόσθετα, η ΔΔΑ βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις ακινήτων ύψους €18 εκατ. (τιμή συμβολαίου) στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων τα μισά αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες (σε σύγκριση με €42 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, εκ των οποίων τα €24 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες).

Η Τράπεζα Κύπρου, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, αναφέρει ότι τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανήλθαν σε €9 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητα ύψους περίπου €11,5 εκατ. και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους περίπου €2 εκατ.), σε σύγκριση με καθαρές ζημιές ύψους €1 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ετήσια αύξηση οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις ακινήτων κατά το έτος, σύμφωνα με τη στρατηγική του συγκροτήματος για αύξηση των πωλήσεων ακινήτων, ενώ, όπως αναφέρεται, τα κέρδη της ΔΔΑ δύνανται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.