Η αποπεράτωση των έργων για το τερματικό επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για την ΕΤΥΦΑ και το Υπουργείο Ενέργειας.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του πλοίου Προμηθέας, ώστε το ταχύτερο να δοκιμαστεί και να αξιοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και ει δυνατό να ενοικιαστεί κάπου με το αζημείωτο, μέχρι να μπορεί να πλεύσει και να χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο.

Η υλοποίηση του στόχου ακούγεται απλή, αλλά δεν είναι. Η πληροφόρηση που υπάρχει από κυβερνητικής πλευράς αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να μην δέχεται να ενοικιαστεί ο Προμηθέας για κερδοσκοπική λειτουργία του σε ξένο τερματικό φυσικού αερίου. Διότι, κατά την ΕΕ, δόθηκε ευρωπαϊκή χορηγία για τη μετατροπή του πλοίου σε πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης και εξυπηρέτηση των αναγκών για την ηλεκτροδότηση της Κύπρου και όχι για να ενοικιάζεται το πλοίο προς όφελος άλλης χώρας.

Ωστόσο, η κυπριακή πλευρά φαίνεται πως θα συνεχίσει την προσπάθεια για να εκμαιεύσει τη συγκατάθεση της Κομισιόν, ώστε να μην μείνει αναξιοποίητος ο Προμηθέας για περίπου δύο χρόνια, με σημαντικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να παραμείνει σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση, χωρίς μάλιστα να επαναεριοποιεί LNG.

Στα επιχειρήματα της Κύπρου περιλαμβάνεται η θέση πως η ΕΕ ενέκρινε μεν χορηγία 101 εκατομμυρίων ευρώ για το συνολικό έργο, αλλά λόγω πλημμελούς διαδικασίας κατακύρωσης του έργου στη CPP το 2018-19 απαίτησε και της επιστράφηκαν (με συμψηφισμό άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων) 68 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 71 που είχε πληρώσει στην Κύπρο. Συνεπώς, θέση της κυπριακής πλευράς είναι ότι, από τη στιγμή που το έργο έγινε με κεφάλαια που εξασφάλισε η χώρα από ίδια κεφάλαια (π.χ. ΑΗΚ) ή από δανεισμό (από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως- EIB και την EBRD- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση ευρωπαϊκής χορηγίας, θα πρέπει να επιτραπεί η εξεύρεση τερματικού LNG στο οποίο να πιστοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί με ενοίκιο το FSRU Προμηθέας.

Για την ώρα συνεχίζονται χωρίς θετικό αποτέλεσμα οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι διαβεβαιώσεις πάντως που δίνονται από κυβερνητικής πλευράς αναφέρουν πως οι προσθηκομετατροπές που έπρεπε να γίνουν στον Προμηθέα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και το πλοίο παραμένει ελλιμενισμένο με ασφάλεια στο Kuala Linggi Base (φωτογραφία), στη Μαλαισία, υπό τη διαχείριση της νορβηγικής εταιρείας Wilhelmsen.