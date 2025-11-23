Η εγκατάσταση των υπόλοιπων εξαρτημάτων στον «Προμηθέα» αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε το πλοίο να οδηγηθεί ακολούθως σε τερματικό για πιστοποίηση ως πλωτή μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU). Αυτό ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), Γιώργος Ασιήκαλης.

Ανέφερε πως το σε ποιο τερματικό θα οδηγηθεί τελικά ο «Προμηθέας» για να πιστοποιηθεί ως FSRU θα εξαρτηθεί από τις μελέτες (gap analysis) που διενεργεί ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το Βασιλικό, και οι οποίες θα παραδοθούν στις 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι όλα τα αναγκαία εξαρτήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στο πλοίο για να εγκατασταθούν, τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη είναι «πολύ σημαντική». Πρόσθεσε πως ο λόγος που πήρε τόσο χρόνο για να γίνει η εγκατάσταση των εξαρτημάτων «είναι διότι δεν υπήρχαν έτοιμα εξαρτήματα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να κατασκευαστούν και να παραδοθούν».

«Τώρα τα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω στο πλοίο και προχωρούν οι εργασίες για να γίνει η μετασκευή, δηλαδή η εγκατάστασή τους», πρόσθεσε

Ο Πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ είπε ότι πλέον αναμένεται πως τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των εξαρτημάτων και θα είναι έτοιμο πλέον το πλοίο να οδηγηθεί σε τερματικό για να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αεριοποίησης ή αποϋγροποίησης.

Είτε θα έρθει στο δικό μας το τερματικό, στο Βασιλικό, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μέχρι τότε για το τερματικό μας, είτε θα βρούμε κάποιο άλλο τερματικό να πάρουμε το πλοίο για να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή του ως FSRU, πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει για να διαπιστωθεί στην πράξη ότι το πλοίο διατηρεί το φυσικό αέριο στους μείον 160 βαθμούς κελσίου, χωρίς να εξατμιστεί.

Επιπλέον, ο κ. Ασίηκαλης είπε ότι «γίνονται έρευνες και διαβουλεύσεις για να δούμε ποια πορεία θα λάβει η κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό».

Αν η κατασκευή του τερματικού εκτιμηθεί πως θα ολοκληρωθεί σύντομα, τότε ο «Προμηθέας» θα μεταφερθεί στο Βασιλικό, πρόσθεσε.

Σε διαφορετική περίπτωση, συνέχισε, αν θα υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του τερματικού, το πλοίο θα πρέπει να πάει σε τερματικό στο εξωτερικό για να πιστοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΤΥΦΑ, όλα εξαρτώνται από τις μελέτες (gap analysis) που διενεργεί ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το Βασιλικό και «ποια χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου θα μας δώσει».

Σημείωσε ότι το gap analysis θα δοθεί από τον συντονιστή του έργου στις 19 Δεκεμβρίου.

Όλα εξαρτώνται από τον χρόνο στον οποίο θα ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες εργασίες στο τερματικό στο Βασιλικό (προβλήτα, χερσαίο τερματικό και δίκτυο), σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι πως είναι σημαντικό ότι θα έχουμε σύντομα έτοιμο το πλοίο το οποίο αποτελεί την καρδιά του όλου συστήματος και «το μεγαλύτερο έξοδο μας», ύψους 200 εκ. ευρώ.

ΚΥΠΕ