Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κανονισμό που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF), με στόχο τη στήριξη εργαζομένων που απειλούνται με ανεργία λόγω αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν έως το τέλος του 2027, όταν ολοκληρώνεται το τρέχον πρόγραμμα του EGF. Η συμφωνία επεκτείνει την πρόσβαση στο Ταμείο όχι μόνο σε εργαζόμενους που έχουν ήδη απολυθεί, αλλά και σε όσους βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο απόλυσης, καθώς και σε εργαζόμενους προμηθευτών και παραγωγών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση των απολύσεων και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τονίζοντας ότι σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα μόνοι τους. Όπως ανέφερε, η διεύρυνση του EGF επιτρέπει η στήριξη να παρέχεται νωρίτερα, προσφέροντας πραγματικές δυνατότητες επανεκπαίδευσης, προσαρμογής και παραμονής στην αγορά εργασίας.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να διενεργούν προκαταρκτικούς ελέγχους για τις οικονομικές και διοικητικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και να χορηγούν προκαταβολές σε δόσεις. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του κανονισμού.

Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επισήμως τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση για την αναθεώρηση του EGF είχε κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Απριλίου 2025, στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση.

ΚΥΠΕ