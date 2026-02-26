Το 2025 καταγράφηκε ως κορυφαίο έτος στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, με ρεκόρ αφίξεων και ισχυρή άνοδο εσόδων, δήλωσε ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, παρουσιάζοντας τον απολογισμό έργου του Υφυπουργείου Τουρισμού, στη δημοσιογραφική συνέντευξη της 26ης Φεβρουαρίου 2026.

Όπως ανέφερε, οι αφίξεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5 εκατ. το 2025, καταγράφοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με το 2024 και άνοδο 41,6% σε ορίζοντα τριετίας. Τα έσοδα από τον τουρισμό, για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου (όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), αυξήθηκαν κατά 15,3% σε ετήσια βάση και κατά 51,1% στην τριετία.

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,9% στα €822, από €799 το 2024, ενώ η ημερήσια δαπάνη ανήλθε στα €99,5 από €92,8, σημειώνοντας άνοδο 7,2%. Την ίδια ώρα, η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά 4% στις 8,27 ημέρες, ωστόσο οι διανυκτερεύσεις αναμένεται – με προκαταρκτικές εκτιμήσεις – να ανέλθουν στα 18,5 εκατ., από 17,9 εκατ. το 2024 (+3,3%).

Ο υφυπουργός τόνισε ότι ο τουρισμός επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, με συνεισφορά στο ΑΕΠ 14% το 2025, από 13,1% το προηγούμενο έτος. Ανέφερε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται στο 3,75% για το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,5%). Σε απόλυτα μεγέθη, τα έσοδα της τριετίας 2023–2025 ανήλθαν σε €9,9 δισ..

Από τις επιδόσεις στην ποιότητα του προϊόντος

Ο κ. Κουμής σημείωσε ότι η τριετία 2022–2025 είχε ως κεντρικό στόχο την επιστροφή του τουρισμού στις υψηλές επιδόσεις, μετά τις απώλειες του 2022, προσθέτοντας ότι πλέον «ήρθε η ώρα να γυρίσει σελίδα» το τουριστικό οικοσύστημα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις ποιοτικές παραμέτρους και στην αναβάθμιση της εμπειρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι εντός του 2025 λειτούργησαν 13 σχέδια κινήτρων, εκ των οποίων τα τέσσερα χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικές πιστώσεις που εκτιμώνται κοντά στα €20 εκατ. έως τη λήξη του προγράμματος. Μεταξύ άλλων:

Για την αναβίωση περιοχών υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ολοκληρώνονται 153 έργα , με προϋπολογισμό έως €7 εκατ.

, με προϋπολογισμό έως Για αναβάθμιση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων σε ύπαιθρο/ορεινές/απομακρυσμένες περιοχές εγκρίθηκαν 48 επιχειρήσεις , με ποσό έως €6,9 εκατ.

, με ποσό έως Για αναβάθμιση χώρων εστίασης ή πώλησης παραδοσιακών προϊόντων χορηγήθηκαν €1,3 εκατ. εντός του 2025

εντός του 2025 Για τουρισμό υγείας και ευεξίας εγκρίθηκαν 7 αιτήσεις ύψους €1,2 εκατ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσθετα σχέδια για ψηφιακή μετάβαση, συνέδρια/ταξίδια κινήτρων, αθλητικές διοργανώσεις, πιστοποίηση καταδύσεων, αναβάθμιση παραλιών, βιωματικά εργαστήρια παραδοσιακής χειροτεχνίας και δράσεις για Χριστουγεννιάτικα χωριά και τοπικά προϊόντα.

Στρατηγικές δράσεις και ειδικές μορφές τουρισμού

Ο υφυπουργός είπε ότι ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035, ενώ ξεκίνησε εκ νέου η σχολή ξεναγών μετά από επτά χρόνια. Ανέφερε επίσης την έναρξη διαδικασιών για ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, με στόχο τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας, καθώς και δράση για την καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης του κυπριακού τουρισμού.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, αναφέροντας την ολοκλήρωση τρισδιάστατης αποτύπωσης καταδυτικών σημείων και μελέτης για τον καταδυτικό τουρισμό, ενώ προανήγγειλε νέες μελέτες για τουρισμό υγείας και τουρισμό φύσης/υπαίθρου.

Για τον αγροτουρισμό, ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 90.000 αφίξεις σε αγροτουριστικά καταλύματα (+3% σε σχέση με το 2024 και +40,9% στην τριετία). Για τον ναυτικό τουρισμό, είπε ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε αύξηση 104%, με 278.000 επιβάτες, από 136.000 το 2024.

Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και νομοθετικό έργο

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σημείο αναφοράς για το 2026, σημειώνοντας ότι αναμένονται πάνω από 30.000 σύνεδροι, με το Υφυπουργείο Τουρισμού να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και συντονισμό φιλοξενίας και εκδρομών, καθώς και τη διεκπεραίωση περίπου 250 συνεδρίων.

Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αναλαμβάνει την κατάθεση, τον Μάιο 2026, Συμπερασμάτων Συμβουλίου για τον τουρισμό, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το Transition Pathway for Tourism και την European Agenda for Tourism 2030.

Στο νομοθετικό πεδίο, το Υφυπουργείο προώθησε στη Βουλή νομοσχέδιο για ρύθμιση καταδυτικού τουρισμού, ενώ κατατέθηκε και νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου.

Τέλος, ανέφερε ότι υπογράφηκαν Μνημόνια Συναντίληψης στον τουρισμό με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ σημείωσε ότι τα πρώτα μηνύματα για το 2026 είναι ενθαρρυντικά, με στόχο τη διατήρηση των επιδόσεων και την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προορισμού, με πυξίδα την ΕΣΤ 2035.