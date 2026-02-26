Τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, υπογράμμισε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχής, το πρωί της Πέμπτης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση μετά την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο, σημειώνοντας ότι το μότο της Κυπριακής Προεδρίας είναι «μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο». Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η στρατηγική αυτονομία «περνά μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα», προσθέτοντας ότι η πολιτική συνοχής συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας, κάτι που – όπως είπε – αναδεικνύει τη βαρύτητά της στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Αναφερόμενος στην ημερήσια διάταξη, ο Υπουργός σημείωσε ότι τα δύο βασικά θέματα της συνεδρίασης αφορούν, πρώτον, την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τις πόλεις και, δεύτερον, την ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στη μελλοντική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πόλεις και τις λειτουργικές αστικές περιοχές, καθώς και στον ρόλο τους στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, την κοινωνική ένταξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, με έμφαση στο πώς μπορούν να σχεδιαστούν κίνητρα και μεγαλύτερες ευελιξίες για την επόμενη περίοδο, ώστε να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών.

Στο τραπέζι αναμένεται επίσης να τεθούν ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των κρατών και των περιφερειών, καθώς και η ανάγκη ενισχυμένης στήριξης για περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές και αναπτυξιακές προκλήσεις, όπως οι ανατολικές συνοριακές περιφέρειες της Ένωσης.