Τη διαφωνία της με την απόφαση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ για δίωρη στάση εργασίας του προσωπικού της ΑΗΚ εκφράζει, με ανακοίνωσή της, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ, με αφορμή το ζήτημα της εμπλοκής της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας.

Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ καλεί τις συντεχνίες να κάνουν δεύτερες σκέψεις, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η ενότητα και ο διάλογος, τη στιγμή που οι συζητήσεις για το επίμαχο θέμα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν εξαντληθεί.

Όπως αναφέρει, η λήψη απεργιακών μέτρων σε αυτό το στάδιο δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, τόσο ότι οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ δεν επιθυμούν ουσιαστικό διάλογο, όσο και ότι αξιοποιούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας με τρόπο που θυματοποιεί τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Η συντεχνία τονίζει ότι τάσσεται σταθερά υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της ΑΗΚ, με την Κυβέρνηση και με το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολό του, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, πρωτίστως για την κοινωνία και τους καταναλωτές και, κατ’ επέκταση, για την ίδια την ΑΗΚ.

«Μόνο όταν ο διάλογος εξαντληθεί και εφόσον τα αποτελέσματά του θεωρηθεί ότι πλήττουν την αποστολή της ΑΗΚ, τότε και μόνο τότε να επιστρατευτεί το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία», σημειώνει.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πάγια θέση της ΑΣΤΕΠΑΗΚ είναι να επιτραπεί στην ΑΗΚ να εκσυγχρονιστεί, ώστε να μπορεί να παρέχει φθηνότερο και καθαρότερο ρεύμα, προς όφελος των καταναλωτών.

Καταληκτικά, η συντεχνία δηλώνει έτοιμη για ειλικρινή και γόνιμο διάλογο, καλώντας τις υπόλοιπες συντεχνίες να κινηθούν σε κλίμα ομογνωμίας και συλλογικότητας, εγκαταλείποντας – όπως αναφέρει – την αντίληψη ότι διαχειρίζονται αποκλειστικά τα δικαιώματα όλου του προσωπικού της ΑΗΚ.

ΚΥΠΕ