Κλειστά θα παραμείνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα γραφεία της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) το πρωί της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, λόγω στάσης εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι τέσσερις συντεχνίες του προσωπικού του Οργανισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά από τις 07:45 έως τις 10:00, με την εξυπηρέτηση του κοινού να αποκαθίσταται κανονικά μετά τις 10:00 το πρωί.

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι η στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεάσει την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιονδήποτε καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Παράλληλα, η ΑΗΚ Προμήθεια υπενθυμίζει ότι η εξόφληση λογαριασμών μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία παγκύπρια.