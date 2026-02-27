Ο βιώσιμος και ανθεκτικός τουρισμός τίθεται στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με έμφαση στις ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες της Μεσογείου, όπως αναδείχθηκε σε ευρωπαϊκό συνέδριο στη Λευκωσία για την κλιματική δράση, την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον των μεσογειακών προορισμών.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής δήλωσε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή σύγκλιση, ιδιαίτερα για νησιωτικούς και μεσογειακούς προορισμούς.

Όπως ανέφερε, η εξάμηνη θητεία της Κύπρου συμπίπτει με «ιστορική στιγμή» για την Ένωση, δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο για νομοθετικό συντονισμό αλλά και για διαμόρφωση μακροπρόθεσμης πολιτικής κατεύθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα.

Κεντρικός πυλώνας της ατζέντας, όπως σημείωσε, είναι η διπλή μετάβαση, πράσινη και ψηφιακή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός τουριστικού οικοσυστήματος καινοτόμου και ικανού να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία. Η στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τη Στρατηγική Τουρισμού 2035 της Κύπρου και υποστηρίζεται από σχέδια επιχορηγήσεων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ελλάδα: Ρεκόρ εσόδων και κοινή στρατηγική

Η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας Άννα Καραμανλή ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, με έσοδα 23,626 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση των εσόδων, όπως σημείωσε, υπερέβη την αύξηση των αφίξεων, γεγονός που αποδίδεται σε ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Η κ. Καραμανλή χαρακτήρισε την Ανατολική Μεσόγειο έναν από τους πιο δυναμικούς αλλά και περιβαλλοντικά ευάλωτους τουριστικούς χώρους της Ευρώπης, επισημαίνοντας προκλήσεις όπως η εποχικότητα, οι κλιματικές πιέσεις και η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τόνισε ότι Ελλάδα και Κύπρος μοιράζονται κοινή στρατηγική προτεραιότητα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την αιγίδα του Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, ως πρωτοβουλία που ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία.

Προειδοποίηση για τα οικοσυστήματα της Μεσογείου

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Αλβέρτος Β΄ προειδοποίησε ότι η Μεσόγειος, αν και από τις πλέον επισκέψιμες περιοχές παγκοσμίως, συγκαταλέγεται και στις πιο ευάλωτες. Υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο αλλά παγκόσμια πραγματικότητα με οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Τόνισε ότι η υποβάθμιση των μεσογειακών οικοσυστημάτων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στις οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, καλώντας σε συλλογική ανάληψη ευθύνης για την προστασία του πλανήτη.

Κλιματική δράση και κυκλική οικονομία

Ο Διευθυντής Θεσμικών Σχέσεων του ΟΗΕ για τον Τουρισμό, Ντιλιόρ Χακίμοφ, υπογράμμισε ότι η κλιματική δράση και η κυκλική οικονομία πρέπει να αποτελέσουν διαρθρωτικούς πυλώνες της τουριστικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στη Διακήρυξη της Γλασκώβης και στο πρόγραμμα “One Planet” ως πλαίσια ενσωμάτωσης του τουρισμού στην ευρύτερη κλιματική στρατηγική.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου, Φίλιππος Δρουσιώτης, επισήμανε ότι ο τομέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% του ΑΕΠ και της απασχόλησης της ΕΕ, οφείλει να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου η άνοδος της θερμοκρασίας και η λειψυδρία αποτελούν ήδη απτή πραγματικότητα.

ΚΥΠΕ